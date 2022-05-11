СМИ: восстановление Rutube после взлома займет больше недели
Руководство сервиса оценивает ущерб почти в полмиллиарда рублей
11 мая 2022, 15:45, Никита Черников
Восстановление работы видеохостинга Rutube после хакерской атаки может занять больше недели, пишут «Ведомости».
Издание со ссылкой на служебную переписку отмечает, что руководство знало об уязвимости сервиса ещё с октября прошлого года.
Дочерняя компания Group-IB провела аудит безопасности и выяснила, что видеохостинг получил «неработоспособное» серверное оборудование. Эксперты считают, что исправить ситуацию и заменить решения в Rutube могли просто не успеть.
Ущерб в итоге составил более 407 млн рублей.
Администрация Rutube сообщила о взломе сервиса утром 9 мая. На момент публикации заметки он по-прежнему недоступен, проверил редактор amic.ru.
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