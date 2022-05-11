СМИ: восстановление Rutube после взлома займет больше недели

Восстановление работы видеохостинга Rutube после хакерской атаки может занять больше недели, пишут «Ведомости».

Издание со ссылкой на служебную переписку отмечает, что руководство знало об уязвимости сервиса ещё с октября прошлого года.

Дочерняя компания Group-IB провела аудит безопасности и выяснила, что видеохостинг получил «неработоспособное» серверное оборудование. Эксперты считают, что исправить ситуацию и заменить решения в Rutube могли просто не успеть.

Ущерб в итоге составил более 407 млн рублей.

Администрация Rutube сообщила о взломе сервиса утром 9 мая. На момент публикации заметки он по-прежнему недоступен, проверил редактор amic.ru.