В каких школах Барнаула не хватило мест первоклассникам в 2022 году и почему это случилось

Школы № 135 и №136 чаще других в Барнауле отказывали детям в зачислении из-за отсутствия свободных мест в классах. Все эти СОШ находятся в Индустриальном районе города. Школьникам, не попавшим в эти учреждения, предоставили другие ближайшие к дому учебные заведения на выбор. Об этом рассказали amic.ru в барнаульском комитете по образованию.

Почему дети не попадают в школы?

В комитете по образованию отмечают, что проблема нехватки мест в школах связана с «миграционными процессами граждан, активным строительством и вводом в эксплуатацию многоквартирных домов». Из-за перебора учеников свободные места быстро занимают, и многие родители подают заявления, когда всё уже занято.

Сколько детей не попали в школы?

С 1 апреля по 30 июня 2022 года (первая волна зачисления по месту жительства) в школы краевой столицы приняли 8,4 тысячи человек, всего в 2022 году планируется распределить по классам 10,5 тысячи школьников. Однако отказы в зачислении получили на 30 июня 2022 года 325 детей.

«Всем детям, получившим уведомление об отказе в зачислении, предоставлены места в ближайших школах на выбор. Они обеспечены правом на получение общего образования», — сообщили в комитете.

Какая школа была самой проблемной?

Самая сложная ситуация сложилась в СОШ № 136. Там первоклассникам, получившим отказ, предложили места в лицеях № 121 и 101, в школах № 125, 127, 128, 134, 114, 84, 88 и 117, а также в других учебных учреждениях по желанию, пояснили в мэрии.

Школьники / Фото: amic.ru

Какие школы скоро появятся в Барнауле?

В мэрии рассказали amic.ru, что сейчас в Барнауле строятся школы по индивидуальной программе социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы. По ней возводят средней школу по ул. Декоративной, 61а, в микрорайоне Спутник вместимостью 550 учащихся в одну смену. Работы здесь должны закончиться 3 июня 2023 года.

Кроме того, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по строительству средних школ в квартале «2009» (на ул. Сергея Ускова, 43, вместимостью 550 учащихся в одну смену), в квартале «2009а» (на ул. Сергея Ускова, 36, вместимостью 500 учащихся в одну смену) и в квартале «2010» (на ул. Взлётной, 107, вместимостью 550 учащихся в одну смену). На эти объекты чиновники получили положительные заключения госэкспертизы.

«В правительство Алтайского края направлены письма о выделении в рамках краевой адресной инвестиционной программы лимита финансирования на строительство вышеуказанных объектов. Сроки начала строительства будут установлены после определения источников финансирования», — сообщили в мэрии.

Кроме того, сейчас идут проектно-изыскательские работы на строительство школ в кварталах 2011/2, 2012, 2032, 2036 Барнаула. Эти учреждения должны принять 3,7 тысячи учащихся в одну смену. Проектные работы планируется закончить в октябре-ноябре 2022 года, отмечают в мэрии.

Планируется ли организовать перевозки школьников?

Пока нет, барнаульских детей к месту учебы в мэрии подвозить не планируют. Учащиеся должны будут, как и раньше, добираться до «далёких» школ на автобусах.

«Школы, в которых дети получили отказы в зачислении в первый класс, находятся в пределах городского округа — города Барнаула, где транспортное обслуживание населения обеспечено общественным городским транспортом, в связи с чем подвоз учащихся до места обучения не осуществляется», — отметили в мэрии.

Если же надо перевозить детей между муниципальными районами или городскими округами, то в таком случае подвозом занимается учредители образовательных организаций, рассказывают в администрации.

Школьники / Фото: amic.ru

За последнее время в Барнауле появился один новый школьный маршрут — от СОШ № 50 в посёлке Новосиликатном до посёлка Лесного и обратно, сообщают в мэрии.

Напомним, что в августе 2022 года родители, детям которых не хватило мест в школе № 136, провели пикет, посвящённый проблеме. Они собрали 330 подписей под коллективным обращением к полномочному представителю президента РФ с требованием построить новые школы в микрорайонах. Также активисты обратились в комитет по образованию города и встретились с заместителем прокурора Алтайского края Вячеславом Шипиевым. Он поручил провести проверку нехватки мест в школах.

При этом в барнаульских школах рассказывают, что в этом году детей в первый класс пошло больше, чем обычно. Из-за этого в учебных учреждениях расширяют классы. Кроме того, много мест занимают льготники. Подробнее о проблеме можно прочитать в материале amic.ru.

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