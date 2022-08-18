Посторонним вход воспрещён. Почему в Барнауле не хватает мест в школах и что делать родителям

Из-за нехватки мест в барнаульских школах в 2022 году многим родителям придётся возить своих детей за несколько километров от дома. Мамы и папы не знают, как забирать первоклассников после уроков, ведь даже автобусов для них не предусмотрено. Поэтому активисты протестуют, собирают подписи под коллективными жалобами и намерены дойти до министра образования Алтайского края. Amic.ru разобрался, почему барнаульские дети не попадают в школы, и что теперь делать родителям.

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«Запихнуть ребёнка куда угодно»

Проблема распределения детей в барнаульские школы дала о себе знать ещё весной, когда набор в классы только начинался. Тогда жители нескольких домов (например, на ул. Власихинской, 65а) обнаружили, что их детей закрепили за 102-й школой, которая находится в нескольких километрах от дома, и по пути туда нужно переходить несколько оживлённых дорог.

Во время первой волны зачисления вновь всплыла тема нехватки мест в учебных заведениях краевой столицы. А именно 325 барнаульских детей в 2022 году не смогли попасть в школы по прописке, ещё в июле сообщал ряд алтайских СМИ. Одной из самых проблемных стала СОШ № 136, которая открылась в 2020 году на Взлётной, 85. К этому образовательному учреждению прикреплена 31 новостройка. В каждом доме по 300 квартир. И, как правило, там живут молодые семьи с детьми. Поэтому неудивительно, что мест в школе не хватает.

Уже сейчас здесь учится в три раза больше учеников, чем планировалось. В этом году в 136-ю набрали 210 первоклассников, сообщили amic.ru в учебном заведении. Причём половина из них «прошли по льготам» — то есть были зачислены независимо от места прописки. При этом родители утверждают, что 150 детей, прикреплённых к этой школе по месту жительства, попасть в неё не смогли.

Мама одного из таких непринятых детей, Анастасия, рассказала amic.ru, что подавала заявление в первый час первого дня набора в школу — 1 апреля (первая волна зачислений в школы по месту жительства и льготники). Заполняла документ на Едином образовательном портале вместе с учителями образовательного учреждения. Дважды сайт выдал ошибку, и подать заявку получилось только в 08:19. Но оказалось, что уже в 08:06 все места в школе были заняты, утверждает она.

Школьники / Фото: amic.ru

Но выяснила это Анастасия только 1 июля, когда учреждение опубликовало списки зачисленных детей. Дочери Анастасии в нём не оказалось. Родителям предложили обращаться в другие учебные заведения (вторая волна зачислений в школы не по месту жительства, продолжается с июля по август). Подавали документы в другие ближайшие школы — мест не оказалось. И только 125-я, которая находится за три километра от дома Анастасии, на улице Шумакова, 22, приняла девочку. На тот момент и там оставалось всего лишь пять свободных мест.

Сейчас родители переживают, как их семилетняя дочь будет ходить так далеко. Доехать нельзя — прямого общественного транспорта в этом районе нет. Идти пешком — далеко и опасно. В сентябре Анастасия взяла отпуск, чтобы водить дочку, а что делать дальше — не знает.

«Увезти дочку в школу не проблема — перед работой мы это сделаем. Но как забрать её потом через 2-3 часа, я не знаю: и я, и муж на работе. Никаких автобусов не предусмотрено, общественный транспорт к школе не подходит. Ребёнку к тому же придётся переходить несколько опасных дорог: улицы Попова, Сиреневую, Ускова», — рассказывает женщина.

125-я школа предлагает продлёнку. Но за неё придётся платить 13 тысяч рублей в месяц, семья сомневается, что потянет такие расходы, так как им ещё надо оплачивать ипотеку.

Анастасия утверждает, что в такой ситуации, как у них, оказалось много семей.

«Каждый родитель, который не смог устроить своего ребёнка в школу, был вынужден запихнуть его куда угодно — лишь бы успеть до начала учебного года, — рассказывает женщина. — Кто-то отдал ребёнка в школу № 127, кто-то — в 124-ю, кто-то успел подать документы в лицей № 121. И все они теперь думают, как возить ребёнка на учёбу».

Школьники / Фото: amic.ru

Недетское возмущение

Индустриальный район, пожалуй, самый проблемный в Барнауле по нехватке мест в школах. Новые учебные учреждения здесь планируют строить, но нескоро. Например, школу в микрорайоне «2010» (ул. Взлётная) обещают возвести только через два года.

Возмущённые родители пытаются бить во все колокола. 7 августа в Индустриальном районе состоялся пикет, посвящённый проблеме. Активисты собрали порядка 330 подписей под коллективным обращением к полномочному представителю президента РФ с требованием построить новые школы в микрорайонах.

Также родители обращались в городской комитет по образованию и встретились с заместителем прокурора Алтайского края Вячеславом Шипиевым. Он поручил провести проверку из-за нехватки мест в школах краевой столицы.

«Проблема острая, у многих родителей несколько детей, некоторым дают садик также в отдалённом районе. Получается, что нужно увезти ребёнка в садик, потом в другой район увезти ещё старшего ребёнка в школу и потом самому успеть на работу. Многие родители вынуждены увольняться, чтобы воспитать детей. 136-я школа переполнена, 135-я — аналогичная ситуация. А многие родители специально покупали квартиры в этих районах, смотрели, как школы строятся, думали, что их дети туда пойдут», — рассказал организатор пикета, барнаульский активист Сергей Пилюгин.

«Детей выше головы»

В школах Барнаула amic.ru сообщили, что в этом году в первые классы пришло больше детей, чем раньше. Если в 2021-м было зачислено 9,5 тысячи первоклассников, то в этом году первый звонок услышат 10,5 тысячи детей. При этом и в прошлом году проблема нехватки мест в учебных заведениях краевой столицы уже стояла.

Так, в гимназии № 42 набрали пять классов вместо четырёх запланированных, «потому что заявлений пришло сверх плана», сообщил директор Иван Гребёнкин. Благодаря открытию дополнительного класса гимназии удалось зачислить всех, кто того захотел, и даже осталось ещё шесть свободных мест, отметил директор.

День знаний / Фото: amic.ru

Изменили планы и в гимназии № 40. Директор учреждения Александр Овсиевский отмечает, что детей в этом году набралось «выше головы» — четыре класса по 36 человек.

«В этом году наплыв был больше, чем в прошлом. Нам удалось принять всех, но перегруз большой. Город ставил задачу в класс принимать по 32 ученика, мы приняли по 36. Естественно, больше зачислять никого не будем, если не освободятся места. Например, кто-то переедет в другой регион», — пояснил Овсиевский.

Расширение классов — нездоровая тенденция, считает руководитель Алтайской краевой организации профсоюзов работников образования и науки Юрий Абдулаев. По его словам, в классе максимум должно быть 30-35 человек. Иначе качественного образования может не получиться.

«Во-первых, всё должно исходить из площади на учащегося, и тут не надо играть с санитарными нормами в угоду экономической конъюнктуре. А второе — надо учитывать труд учителя. Как ему работать результативно с таким количеством учеников?» — говорит Абдулаев.

В барнаульском комитете по образованию amic.ru оперативно на вопросы о нехватке мест в школах не ответили: попросили отправить письменный запрос. Но при этом напомнили, что зачисление первоклассников ещё продолжается. По данным мэрии на 15 августа, приём учащихся в первые классы закончен в 38 школах, свободными остаются более 420 мест.

Почему не хватает мест в школах?

Льготники — одна из причин нехватки мест в школах, поясняли в июле «Вестям Алтай» в Министерстве образования Алтайского края. Мол, в 2022 году в учебные учреждения пришло много детей военных и сотрудников силовых ведомств. А они имеют преимущества при зачислении, даже если не приписаны к школе.

Льготные категории граждан могут выбирать учебное заведение по душе. И это — серьёзная проблема, считает Юрий Абдулаев. По его мнению, принимая такое решение, законодатели поступили не совсем рационально.

«Конечно, работники силовых органов и другие льготники заслужили право на преимущество при зачислении, но везде есть разумные пределы. Когда папа возит с Власихи ребёнка в 22-ю или 42-ю гимназию просто потому, что он хочет, чтобы его ребёнок учился в престижной школе, — это абсурд. Ведь другой ребёнок, у которого эта школа находится во дворе, не может в неё попасть», — отметил Абдулаев.

День знаний / Фото: amic.ru

По его мнению, законодатели должны ориентироваться либо на место жительства или на место службы силовика, а не давать места в школах льготникам «без разбора». Иначе страдают обычные люди, права которых нарушаются.

«Это будто бы определённый элемент коррупции, народ на это смотрит как на нарушение своих прав, это в том числе незаслуженно влияет на имидж тех людей, которые работают в силовых ведомствах. Надо сочетать разумное с правами всех граждан, а не выделять отдельную группу граждан», — считает Абдулаев.

Но не только льготники причина нехватки мест в школах, говорит Абдулаев. По его словам, большую роль имеют ошибки планирования при застройке новых микрорайонов. Школы, которые там возводят, не рассчитаны на большое количество учащихся, отмечает Абдулаев. Например, в микрорайоне проживает тысяча — полторы тысячи детей, а школы строятся всего на 600 учеников, поясняет руководитель краевой ассоциации профсоюзов работников образования.

Порой вина за то, что ребёнок не попал в школу по месту жительства, лежит на его родителях, говорит Александр Овсиевский. Кто-то обращается с заявлением, когда приём уже закончен.

«Часто родители думают, что всё свободно и времени достаточно. Поэтому не торопятся подавать заявление, решают свои проблемы или отдыхают. А потом оказывается, что все сроки прошли или места заняты. Вот они идут в комитет, комитет их пристраивает туда, где места ещё есть. А они, конечно, будут недовольны: дали школу далеко или что-то ещё. Почти всегда добивается нужного результата тот, кто делает всё вовремя», — отмечает Овсиевский.

День знаний / Фото: amic.ru

Транспортный вопрос

Частично решить проблему мог бы подвоз учеников, говорит Сергей Пилюгин. По его словам, тогда дети без проблем смогут добираться до дальних, более свободных школ, и за их безопасность родителям можно будет не переживать.

И поскольку перед началом учебного года изменить ситуацию с нехваткой мест в школах комплексно уже не получится, активисты намерены заниматься именно транспортной темой и добиться выделения автобусов, которые возили бы детей из новых районов до образовательных учреждений, отмечает Пилюгин.

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Он утверждает: если расстояние до школы более 1 км, власти обязаны организовать доставку учащихся младших классов, и ссылается на постановление главного санитарного врача России. По его словам, после встречи с активистами прокуратура пообещала добиться от мэрии выделения маршрута и автобуса для младшеклассников. При этом родители готовы платить за доставку детей, отмечает он, лишь бы малышей организованно отправляли в школу и забирали оттуда.

«Отпускать первоклашек без присмотра — это неправильный выход. А вот организовать вопрос с транспортной доставкой ребятишек — реально. Представьте, в одном случае жена находится в положении, муж работает на вахте, он отсутствует в Барнауле. Она к сентябрю родит, а ей нужно в первый класс вести старшего ребёнка. Что ей делать? Ей с грудным младенцем ехать в переполненном автобусе? Это не выход», — отмечает Пилюгин.

Кроме того, в ближайшее время инициативная группа намерена встретиться с министром образования Алтайского края и обсудить вопрос нехватки мест в барнаульских школах и выделения транспорта для детей.

Напомним, что 1 сентября за парты сядет около 90 тысяч барнаульских школьников. К новому учебному году все учебные заведения уже готовы, отмечает пресс-служба мэрии. Контролирующие органы приняли все 80 общеобразовательных школ города, 19 учреждений допобразования, 154 детских сада и 27 краевых организаций.

Среди алтайских школьников будут и 19 детей с Украины. Кроме того, в школах сейчас трудоустраивают украинских учителей.

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