В Минпросвещения поддержали закрепление школьной формы на законодательном уровне

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поддержал идею о законодательном закреплении школьной формы в России. Об этом сообщает ТАСС.

«В дальнейшем считаем важным вместе найти законодательное решение относительно, первое, дополнительного обеспечения статуса русского языка как государственного. Второе — введения школьной формы. Пусть каждая школа самостоятельно определит, какой именно», — сказал Кравцов.

Министр также предложил передать школы с муниципального уровня на региональный. По его словам, это позволит централизовать управленческие механизмы и повысить эффективность управления системой образования.

Ранее стало известно, когда школьники в Алтайском крае уйдут на зимние каникулы.