В Минпросвещения поддержали закрепление школьной формы на законодательном уровне
По словам главы министерства Кравцова, каждая школа самостоятельно сможет определить вид этой формы
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поддержал идею о законодательном закреплении школьной формы в России. Об этом сообщает ТАСС.
«В дальнейшем считаем важным вместе найти законодательное решение относительно, первое, дополнительного обеспечения статуса русского языка как государственного. Второе — введения школьной формы. Пусть каждая школа самостоятельно определит, какой именно», — сказал Кравцов.
Министр также предложил передать школы с муниципального уровня на региональный. По его словам, это позволит централизовать управленческие механизмы и повысить эффективность управления системой образования.
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