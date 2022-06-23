В Одесской области Украины отменили преподавание русского языка и литературы
Решение коснулось не только уроков, но и факультативов
23 июня 2022, 10:31, Никита Черников
С 1 августа в Одесской области Украины не будут преподавать русский язык и литературу, сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание «Страна».
По его данным, соответствующие учебники уже изъяли, также из программы убрали русских писателей — их заменят авторами других стран.
Решение при этом коснулось не только уроков, но и факультативов.
Ранее сообщалось, что произведения советских и российских авторов уберут из учебной программы в школах Украины.
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