В Одесской области Украины отменили преподавание русского языка и литературы

С 1 августа в Одесской области Украины не будут преподавать русский язык и литературу, сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание «Страна».

По его данным, соответствующие учебники уже изъяли, также из программы убрали русских писателей — их заменят авторами других стран.

Решение при этом коснулось не только уроков, но и факультативов.

Ранее сообщалось, что произведения советских и российских авторов уберут из учебной программы в школах Украины.