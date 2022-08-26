В России могут отменить школьные линейки 1 сентября и перевести детей на дистант из-за роста заболевших COVID-19

Школьные линейки 1 сентября могут не состояться, если число заболевших коронавирусом продолжит расти, заявил в эфире радио Sputnik депутат Госдумы Федот Тумусов.

По его словам, всего несколько недель назад в стране выявляли около трёх тысяч новых случаев ковида в день, а на сегодня их уже десятки тысяч. Более того, при неблагоприятном раскладе не исключается и перевод детей на дистант.

«Если до 1 сентября коронавирус будет такими темпами распространяться, то, боюсь, что региональным властям придётся временно переводить школьников на дистанционный формат обучения», — сказал парламентарий, отметив, что в случае «катастрофического» сценария меры одной удалёнкой могут не ограничиться.

Накануне в России зарегистрировали почти 44 тысячи случаев COVID-19, скончался 71 заболевший.