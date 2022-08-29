Все школы Алтайского края начнут работать с 1 сентября несмотря на ремонты и реконструкции

Во всех школах Алтайского края учёба начнётся с 1 сентября. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в 25 образовательных учреждениях идут ремонты и реконструкции, из-за чего процесс обучения будет проходить в других помещениях — в других корпусах или других школах во вторую смену.

«Я посетила несколько школ в муниципалитетах, где продолжаются ремонты. Могу сказать, что эффект от модернизации школ будет высокий, он стоит того, чтобы переждать временные сложности, особенно с учётом приобретения нового оборудования и мебели», — отметила министр образования и науки края Светлана Говорухина.

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Общество Посторонним вход воспрещён. Почему в Барнауле не хватает мест в школах и что делать родителям

Напомним, что из-за нехватки мест в барнаульских школах в 2022 году многим родителям придётся возить своих детей за несколько километров от дома. Мамы и папы не знают, как забирать первоклассников после уроков, ведь даже автобусов для них не предусмотрено. Поэтому активисты протестуют, собирают подписи под коллективными жалобами и намерены дойти до министра образования Алтайского края. Amic.ru разобрался, почему барнаульские дети не попадают в школы, и что теперь делать родителям.