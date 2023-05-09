Наверное, кушать хотели. Подростки украли арбуз из павильона в Барнауле

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения

09 мая 2023, 16:38, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Два подростка украли арбуз из павильона "Фруктовый" на улице Солнечная Поляна в Барнауле. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", похищение произошло днём 9 мая.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что один из подростков быстро забежал в павильон и схватил арбуз, после чего зашёл второй несовершеннолетний, который подхватил у него плод.

"Кушать, наверное, сильно хотели", – отметил автор публикации, призвав родителей следить за своими детьми.