Найден подрядчик, который "пересадит" чиновников Алтая на российские авто за 40 млн

Стоимость одной машины составит 1,193 миллиона рублей

22 сентября 2023, 15:40, Анастасия Чебакова

Фото: Управление делами губернатора и правительства Алтайского края

Предприятие "Автохозяйство № 1", подведомственное Управлению делами губернатора и правительства Алтайского края, определилось с подрядчиком на поставку 33 автомобилей для муниципальных образований. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Контракт заключили 21 сентября. Согласно сопроводительным документам, на аукцион заявился единственный участник. Название компании-победителя не приводится.

Итоговая стоимость контракта – 39,3 млн рублей, что соответствует его начальной цене. Таким образом, один автомобиль обойдется бюджету региона в 1,193 миллиона рублей.

Сообщается, что машины должны быть универсального типа, с механической коробкой передач, бензиновым двигателем. Также предусмотрен подогрев сидений и кондиционер. И выпущены не ранее 2023 года. Максимальный срок, до которого транспортные средства должны поступить в регион, – 21 ноября 2023 года.

Стоит отметить, что на закупку распространяется постановление правительства РФ от 30.04.2020 № 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства".

Объявлению о поиске подрядчика предшествовало выступление в начале августа президента Владимира Путина, сообщившего, что госзакупки автомобилей иностранного производства для чиновников продолжаться не должны, и госслужащие должны ездить на машинах российского производства. В середине сентября глава государства сообщил, что вопрос о "пересадке" чиновников на отечественные авто стоит на повестке дня, и анонсировал скорое начало госзакупок.

В правительстве Алтайского края в ответ на запрос ИА "Банкфакс" сообщали, что кабмин готов исполнять поручение президента. И даже начал это делать. Так, для алтайского правительства и иных органов исполнительной власти уже приобрели 28 автомобилей российского производства, в частности речь шла о некоторых моделях "Лады" и УАЗа.

Amic.ru направил запрос в правительство региона, чтобы узнать, в какие сроки планируется полностью завершить "пересадку" аппарата чиновников на отечественные авто и как планируют использовать автомобили, которые уже имеются в автопарке кабмина, в том числе относительно недавно приобретенные. Однако на момент публикации ответ получить не удалось.