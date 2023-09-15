Более 30 российских автомобилей закупает "гараж" правительства Алтайского края
Исполняется поручение президента Владимира Путина о том, что чиновники должны пересесть на российские машины
15 сентября 2023, 13:11, ИА Амител
КГБУ "Автохозяйство № 1", которым управляет правительство Алтайского края, закупает 33 легковых автомобиля общей стоимостью 39 398 700 рублей, пишет "Банкфакс" со ссылкой на сайт госзакупок.
В документах указано, что легковые машины должны быть выпущены не ранее 2023 года в кузове "универсал" с механической коробкой передач и бензиновым двигателем, а также должны иметь подогрев передних сидений и кондиционер.
"Установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств. Вероятно, приобретаемая техника будет отечественной", – отмечает издание.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин официально распорядился пересадить чиновников на отечественные машины. Доклад по этому вопросу главе государства необходимо зачитать до 1 февраля 2024 года.
13:17:12 15-09-2023
Теперь развернётся соревнование,кто первый пересадит свой регион на Жигули.
13:34:17 15-09-2023
Газелист. (13:17:12 15-09-2023) Теперь развернётся соревнование,кто первый пересадит свой ре... Это лучше, чем придумывание чиновниками обоснования для покупки авто премиум класса для сбора анализов по краю. Как было с полгода назад. Без панорамной крыши анализы не забираются))
14:29:43 15-09-2023
Газелист. (13:17:12 15-09-2023) Теперь развернётся соревнование,кто первый пересадит свой ре... вот тоже не понял, всегда же волги были
22:22:16 17-09-2023
Газелист. (13:17:12 15-09-2023) Теперь развернётся соревнование,кто первый пересадит свой ре... Обломись, Жигули уже лет двадцать не выпускают!
13:32:19 15-09-2023
А иномарки продадут своим по остаточной стоимости?
13:52:10 15-09-2023
Новость совершенно не о том. Автомобили и так всегда закупаются. Это очередная партия Ларгусов. Для врачей, автодора и ещё кого нибудь. 30 это вообще ни о чем
14:09:46 15-09-2023
А лучше купить несколько автобусов, и передвигаться на общественном.
14:33:34 15-09-2023
Гость (14:09:46 15-09-2023) А лучше купить несколько автобусов, и передвигаться на общес... а лучше то, а лучше сё. катайтесь по краю (который размером побольше многих стран) на городском лиазе с пластмассовыми унитазами, без кондиционера и с мотором, вонючим как после Змея Горыныча. не передумали, что лучше?
15:02:21 15-09-2023
ворчун (14:33:34 15-09-2023) а лучше то, а лучше сё. катайтесь по краю (который размером ... Здравствуйте, уважаемая пресс-служба администрации краевой)))
15:07:39 15-09-2023
Так для чиновников должны начать выпуск специальных Лад в 2024. Кожаные сиденья, заднее на 25 см больше, чем у обычой лады.
16:37:50 15-09-2023
Уже пересаживали несколько раз. Никто не пересел. Не для того в чиновники они лезли, чтобы привилегий лишатся.
17:05:40 15-09-2023
Интересно на какой машине передвигается Медведев и Мишустин, региональных то они пересадки, а вот федеральных вряд-ли, другой уровень.
21:27:03 15-09-2023
Пускай ездят на своих везде и по всем вопросам как ездим мы все. С какого хрена эти и другие льготы и преференции за наш счет.
22:22:54 15-09-2023
Гость (13:32:19 15-09-2023) А иномарки продадут своим по остаточной стоимости?... Не продадут а спишут по остаточной стоимости, в борьбе за местного производителя.
22:28:23 15-09-2023
Что вы всё годаете кто на ято пересяде. Вопрос в том что из этого мероприятия получат граждане. Вы попробуйте попасть сейчас на приём в Министерство здравоохранения Алтайского края. Невозможно это нет записи, а на каких машинах и и куда ездят эти бюрократы мне фиолетово. Меня на приём в их машину не пригласят.
09:28:28 16-09-2023
Интересно какую они Российскую машину хотят купить за 1.2 миллиона?
12:44:16 16-09-2023
А можно прикупить 4(четыре) автобуса на 118 маршрут . Совсем сибирская белая лиса.