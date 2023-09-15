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Более 30 российских автомобилей закупает "гараж" правительства Алтайского края

Исполняется поручение президента Владимира Путина о том, что чиновники должны пересесть на российские машины

15 сентября 2023, 13:11, ИА Амител

КГБУ "Автохозяйство № 1", которым управляет правительство Алтайского края, закупает 33 легковых автомобиля общей стоимостью 39 398 700 рублей, пишет "Банкфакс" со ссылкой на сайт госзакупок.

В документах указано, что легковые машины должны быть выпущены не ранее 2023 года в кузове "универсал" с механической коробкой передач и бензиновым двигателем, а также должны иметь подогрев передних сидений и кондиционер.

"Установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств. Вероятно, приобретаемая техника будет отечественной", – отмечает издание.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин официально распорядился пересадить чиновников на отечественные машины. Доклад по этому вопросу главе государства необходимо зачитать до 1 февраля 2024 года.

Алтайский край Транспорт госзакупки

Комментарии 17

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Газелист.

13:17:12 15-09-2023

Теперь развернётся соревнование,кто первый пересадит свой регион на Жигули.

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ВВП

13:34:17 15-09-2023

Газелист. (13:17:12 15-09-2023) Теперь развернётся соревнование,кто первый пересадит свой ре... Это лучше, чем придумывание чиновниками обоснования для покупки авто премиум класса для сбора анализов по краю. Как было с полгода назад. Без панорамной крыши анализы не забираются))

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ворчун

14:29:43 15-09-2023

Газелист. (13:17:12 15-09-2023) Теперь развернётся соревнование,кто первый пересадит свой ре... вот тоже не понял, всегда же волги были

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Гость

22:22:16 17-09-2023

Газелист. (13:17:12 15-09-2023) Теперь развернётся соревнование,кто первый пересадит свой ре... Обломись, Жигули уже лет двадцать не выпускают!

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Гость

13:32:19 15-09-2023

А иномарки продадут своим по остаточной стоимости?

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Гость

13:52:10 15-09-2023

Новость совершенно не о том. Автомобили и так всегда закупаются. Это очередная партия Ларгусов. Для врачей, автодора и ещё кого нибудь. 30 это вообще ни о чем

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Гость

14:09:46 15-09-2023

А лучше купить несколько автобусов, и передвигаться на общественном.

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ворчун

14:33:34 15-09-2023

Гость (14:09:46 15-09-2023) А лучше купить несколько автобусов, и передвигаться на общес... а лучше то, а лучше сё. катайтесь по краю (который размером побольше многих стран) на городском лиазе с пластмассовыми унитазами, без кондиционера и с мотором, вонючим как после Змея Горыныча. не передумали, что лучше?

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Гость

15:02:21 15-09-2023

ворчун (14:33:34 15-09-2023) а лучше то, а лучше сё. катайтесь по краю (который размером ... Здравствуйте, уважаемая пресс-служба администрации краевой)))

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Гость

15:07:39 15-09-2023

Так для чиновников должны начать выпуск специальных Лад в 2024. Кожаные сиденья, заднее на 25 см больше, чем у обычой лады.

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Гость

16:37:50 15-09-2023

Уже пересаживали несколько раз. Никто не пересел. Не для того в чиновники они лезли, чтобы привилегий лишатся.

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Гость

17:05:40 15-09-2023

Интересно на какой машине передвигается Медведев и Мишустин, региональных то они пересадки, а вот федеральных вряд-ли, другой уровень.

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Гость

21:27:03 15-09-2023

Пускай ездят на своих везде и по всем вопросам как ездим мы все. С какого хрена эти и другие льготы и преференции за наш счет.

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Гость

22:22:54 15-09-2023

Гость (13:32:19 15-09-2023) А иномарки продадут своим по остаточной стоимости?... Не продадут а спишут по остаточной стоимости, в борьбе за местного производителя.

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Сергей

22:28:23 15-09-2023

Что вы всё годаете кто на ято пересяде. Вопрос в том что из этого мероприятия получат граждане. Вы попробуйте попасть сейчас на приём в Министерство здравоохранения Алтайского края. Невозможно это нет записи, а на каких машинах и и куда ездят эти бюрократы мне фиолетово. Меня на приём в их машину не пригласят.

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Попов

09:28:28 16-09-2023

Интересно какую они Российскую машину хотят купить за 1.2 миллиона?

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Надежда

12:44:16 16-09-2023

А можно прикупить 4(четыре) автобуса на 118 маршрут . Совсем сибирская белая лиса.

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