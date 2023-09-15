Более 30 российских автомобилей закупает "гараж" правительства Алтайского края

Исполняется поручение президента Владимира Путина о том, что чиновники должны пересесть на российские машины

15 сентября 2023, 13:11, ИА Амител

КГБУ "Автохозяйство № 1", которым управляет правительство Алтайского края, закупает 33 легковых автомобиля общей стоимостью 39 398 700 рублей, пишет "Банкфакс" со ссылкой на сайт госзакупок.

В документах указано, что легковые машины должны быть выпущены не ранее 2023 года в кузове "универсал" с механической коробкой передач и бензиновым двигателем, а также должны иметь подогрев передних сидений и кондиционер.

"Установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств. Вероятно, приобретаемая техника будет отечественной", – отмечает издание.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин официально распорядился пересадить чиновников на отечественные машины. Доклад по этому вопросу главе государства необходимо зачитать до 1 февраля 2024 года.