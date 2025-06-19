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Найденный в Китае череп "человека-дракона" оказался останками алтайского денисовца

Он жил на севере Китая в конце ледниковой эры

19 июня 2025, 10:45, ИА Амител

Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Череп древнего человека с необычно крупным мозгом, найденный под Харбином, принадлежит денисовцу, а не новому виду Homo longi, как считали ранее. Он жил на севере современного Китая примерно 146 тыс. лет назад.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу штаб-квартиры Китайской академии наук, в 2021 году палеонтологи начали изучать нетипично устроенный череп человека из коллекции окаменелостей, найденных еще в 1930 годах при строительстве моста в окрестностях Харбина. Уникальные анатомические черты заставили ученых предположить, что артефакт относится к ранее неизвестному виду гоминид, который назвали Homo longi ("человек-дракон"). Однако в научном сообществе многие специалисты сомневались в этой гипотезе.

В итоге группа китайских палеонтологов и палеохимиков под руководством профессора Института палеоантропологии и палеонтологии позвоночных КАН Фу Цяомэй при изучении находки опровергла эту догадку. Палеопротеомный анализ показал, что череп принадлежал денисовцу, о чем свидетельствуют три уникальные вариации белков, характерные для жителей Денисовой пещеры.

Впервые денисовец был идентифицирован в 2010 году на основе фаланги пальца девочки, найденного в Денисовой пещере в Алтайском крае в 2008-м. До 2019 года эта пещера была единственным местом, где находили останки денисовцев. Но затем к ним отнесли челюсть, обнаруженную в 1980 году в тибетской пещере Байшия, а также челюсть, найденную в 2015-м на Тайване. Теперь к списку присоединился китайский Харбин.

Алтайский край Наука Китай

Комментарии 14

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Musik

10:55:49 19-06-2025

"с необычно крупным мозгом" - наверное пещеру брал в ипотеку в сбере.

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Гость

11:01:53 19-06-2025

Musik (10:55:49 19-06-2025) "с необычно крупным мозгом" - наверное пещеру брал в ипотеку... наоборот.. ипотеку берут с отсутствием мозга

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Musik

11:07:05 19-06-2025

Гость (11:01:53 19-06-2025) наоборот.. ипотеку берут с отсутствием мозга... тех кто не взял ипотеку - сожрали саблезубые мамонты.
а тех кто взял в ДомКлик - вон на крайслерах ездят. на порш копят.

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Гость

11:39:39 19-06-2025

Musik (11:07:05 19-06-2025) тех кто не взял ипотеку - сожрали саблезубые мамонты.а т... ахахах.. юморно)))

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dok_СФ

11:16:40 19-06-2025

Да, денисовцы путешествовали, видимо не было виз и границ..

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бгг

12:12:13 19-06-2025

dok_СФ (11:16:40 19-06-2025) Да, денисовцы путешествовали, видимо не было виз и границ..... Китайцы выходцы из Солонешного...

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Гость

13:14:15 19-06-2025

dok_СФ (11:16:40 19-06-2025) Да, денисовцы путешествовали, видимо не было виз и границ.....
Вообще из современных людей ДНК денисовцев больше совпадает с австралийцами. Сенсационное открытие.

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1

14:37:23 19-06-2025

Гость (13:14:15 19-06-2025) Вообще из современных людей ДНК денисовцев больше совпад... не совсем, с полинезийцами

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Гость

09:05:53 20-06-2025

1 (14:37:23 19-06-2025) не совсем, с полинезийцами...
с меланезийцами и австралийцами

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Гость

11:19:29 19-06-2025

Амик, фото добавьте. Там маленький череп с огромными надбровными дугами. Как у обезянки. Совсем не похож на хомо сапиенс. Я разочаровался в денисовцах.

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Дюша

11:54:19 19-06-2025

Китай - наш!

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Гость

12:01:08 19-06-2025

Дюша (11:54:19 19-06-2025) Китай - наш!... Когда выступаем?

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Дюша

15:36:15 19-06-2025

Гость (12:01:08 19-06-2025) Когда выступаем? ... Зачем? Сами придут...

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Алекс

19:38:14 19-06-2025

интересно что скажут палеонтологи через сто тыщь лет когда в полях Донбасса найдут череп негра

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