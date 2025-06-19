Найденный в Китае череп "человека-дракона" оказался останками алтайского денисовца
Он жил на севере Китая в конце ледниковой эры
19 июня 2025, 10:45, ИА Амител
Череп древнего человека с необычно крупным мозгом, найденный под Харбином, принадлежит денисовцу, а не новому виду Homo longi, как считали ранее. Он жил на севере современного Китая примерно 146 тыс. лет назад.
Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу штаб-квартиры Китайской академии наук, в 2021 году палеонтологи начали изучать нетипично устроенный череп человека из коллекции окаменелостей, найденных еще в 1930 годах при строительстве моста в окрестностях Харбина. Уникальные анатомические черты заставили ученых предположить, что артефакт относится к ранее неизвестному виду гоминид, который назвали Homo longi ("человек-дракон"). Однако в научном сообществе многие специалисты сомневались в этой гипотезе.
В итоге группа китайских палеонтологов и палеохимиков под руководством профессора Института палеоантропологии и палеонтологии позвоночных КАН Фу Цяомэй при изучении находки опровергла эту догадку. Палеопротеомный анализ показал, что череп принадлежал денисовцу, о чем свидетельствуют три уникальные вариации белков, характерные для жителей Денисовой пещеры.
Впервые денисовец был идентифицирован в 2010 году на основе фаланги пальца девочки, найденного в Денисовой пещере в Алтайском крае в 2008-м. До 2019 года эта пещера была единственным местом, где находили останки денисовцев. Но затем к ним отнесли челюсть, обнаруженную в 1980 году в тибетской пещере Байшия, а также челюсть, найденную в 2015-м на Тайване. Теперь к списку присоединился китайский Харбин.
10:55:49 19-06-2025
"с необычно крупным мозгом" - наверное пещеру брал в ипотеку в сбере.
11:01:53 19-06-2025
Musik (10:55:49 19-06-2025) "с необычно крупным мозгом" - наверное пещеру брал в ипотеку... наоборот.. ипотеку берут с отсутствием мозга
11:07:05 19-06-2025
Гость (11:01:53 19-06-2025) наоборот.. ипотеку берут с отсутствием мозга... тех кто не взял ипотеку - сожрали саблезубые мамонты.
а тех кто взял в ДомКлик - вон на крайслерах ездят. на порш копят.
11:39:39 19-06-2025
Musik (11:07:05 19-06-2025) тех кто не взял ипотеку - сожрали саблезубые мамонты.а т... ахахах.. юморно)))
11:16:40 19-06-2025
Да, денисовцы путешествовали, видимо не было виз и границ..
12:12:13 19-06-2025
dok_СФ (11:16:40 19-06-2025) Да, денисовцы путешествовали, видимо не было виз и границ..... Китайцы выходцы из Солонешного...
13:14:15 19-06-2025
dok_СФ (11:16:40 19-06-2025) Да, денисовцы путешествовали, видимо не было виз и границ.....
Вообще из современных людей ДНК денисовцев больше совпадает с австралийцами. Сенсационное открытие.
14:37:23 19-06-2025
Гость (13:14:15 19-06-2025) Вообще из современных людей ДНК денисовцев больше совпад... не совсем, с полинезийцами
09:05:53 20-06-2025
1 (14:37:23 19-06-2025) не совсем, с полинезийцами...
с меланезийцами и австралийцами
11:19:29 19-06-2025
Амик, фото добавьте. Там маленький череп с огромными надбровными дугами. Как у обезянки. Совсем не похож на хомо сапиенс. Я разочаровался в денисовцах.
11:54:19 19-06-2025
Китай - наш!
12:01:08 19-06-2025
Дюша (11:54:19 19-06-2025) Китай - наш!... Когда выступаем?
15:36:15 19-06-2025
Гость (12:01:08 19-06-2025) Когда выступаем? ... Зачем? Сами придут...
19:38:14 19-06-2025
интересно что скажут палеонтологи через сто тыщь лет когда в полях Донбасса найдут череп негра