Найденный в Китае череп "человека-дракона" оказался останками алтайского денисовца

Он жил на севере Китая в конце ледниковой эры

19 июня 2025, 10:45, ИА Амител

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Череп древнего человека с необычно крупным мозгом, найденный под Харбином, принадлежит денисовцу, а не новому виду Homo longi, как считали ранее. Он жил на севере современного Китая примерно 146 тыс. лет назад.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу штаб-квартиры Китайской академии наук, в 2021 году палеонтологи начали изучать нетипично устроенный череп человека из коллекции окаменелостей, найденных еще в 1930 годах при строительстве моста в окрестностях Харбина. Уникальные анатомические черты заставили ученых предположить, что артефакт относится к ранее неизвестному виду гоминид, который назвали Homo longi ("человек-дракон"). Однако в научном сообществе многие специалисты сомневались в этой гипотезе.

В итоге группа китайских палеонтологов и палеохимиков под руководством профессора Института палеоантропологии и палеонтологии позвоночных КАН Фу Цяомэй при изучении находки опровергла эту догадку. Палеопротеомный анализ показал, что череп принадлежал денисовцу, о чем свидетельствуют три уникальные вариации белков, характерные для жителей Денисовой пещеры.

Впервые денисовец был идентифицирован в 2010 году на основе фаланги пальца девочки, найденного в Денисовой пещере в Алтайском крае в 2008-м. До 2019 года эта пещера была единственным местом, где находили останки денисовцев. Но затем к ним отнесли челюсть, обнаруженную в 1980 году в тибетской пещере Байшия, а также челюсть, найденную в 2015-м на Тайване. Теперь к списку присоединился китайский Харбин.