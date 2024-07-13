Найдены "черные ящики" разбившегося Superjet в Подмосковье

Бортовые самописцы подлежат расшифровке

13 июля 2024, 11:15, ИА Амител

Сотрудники МЧС на месте крушения самолета в Подмосковье / Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Подмосковье нашли "черные ящики" разбившегося Superjet 100, заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала "Россия 1".

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что эти бортовые самописцы подлежат расшифровке. Их уже передали в Межгосударственный авиационный комитет.

SSJ 100 рухнул 12 июля под Коломной в лесополосе во время испытательного полета после ремонта. Погибли капитан, второй пилот и бортпроводник.

Пассажиров в салоне не было. У судна мог отказать двигатель.