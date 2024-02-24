Назначен временный руководитель Верховного суда РФ
Петр Серков будет занимать пост, пока не найдут нового председателя
24 февраля 2024, 17:00, ИА Амител
Петр Серков / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Руководить Верховным судом России временно будет первый зампред суда Петр Серков, пишет РИА Новости.
Как сказали изданию в ВС РФ, он будет исполнять обязанности председателя до назначения нового руководителя.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявит конкурс на вакансию в ближайшее время.
24 февраля стало известно о смерти председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, который возглавлял его с 1991 года.
17:08:35 24-02-2024
Красаве́ц! На меня похож!