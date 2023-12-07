Назначена дата проведения выборов президента России в 2024 году

С момента опубликования постановления Совфеда в России фактически начинается избирательная кампания

07 декабря 2023, 14:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Совфед назначил дату выборов президента России на 17 марта 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление, принятое палатой на заседании в четверг, 7 декабря. Оно опубликовано и вступило в силу.

Напомним, что назначение выборов является исключительным полномочием Совфеда согласно ст. 102 Конституции РФ. Как отмечал ранее первый зампред конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев, с момента опубликования постановления в России фактически начинается избирательная кампания.

Решение о проведении многодневного голосования принимает ЦИК РФ. Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, в пятницу, 8 декабря, комитет рассмотрит проект постановления о трехдневном голосовании на выборах.