Назначена дата проведения выборов президента России в 2024 году
С момента опубликования постановления Совфеда в России фактически начинается избирательная кампания
07 декабря 2023, 14:42, ИА Амител
Совфед назначил дату выборов президента России на 17 марта 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление, принятое палатой на заседании в четверг, 7 декабря. Оно опубликовано и вступило в силу.
Напомним, что назначение выборов является исключительным полномочием Совфеда согласно ст. 102 Конституции РФ. Как отмечал ранее первый зампред конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев, с момента опубликования постановления в России фактически начинается избирательная кампания.
Решение о проведении многодневного голосования принимает ЦИК РФ. Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, в пятницу, 8 декабря, комитет рассмотрит проект постановления о трехдневном голосовании на выборах.
16:07:02 07-12-2023
Когда имя президента давно известно, то зачем тратить миллиарды на эту процедуру, лучше собрать колону танков на СВО.
16:49:51 07-12-2023
за полковника Квачкова!
18:55:02 07-12-2023
Гость (16:49:51 07-12-2023) за полковника Квачкова!... Друг ваш какой-то?
17:22:05 07-12-2023
Наверное ошиблись????????Быстрее всего переназначение?????????теперь придумали электронку не понятно кто то рисует за нас результаты.
18:27:13 07-12-2023
Гость (17:22:05 07-12-2023) Наверное ошиблись????????Быстрее всего переназначение???????... Заходите в гугл, вбиваете "Как проверить свой голос на электронном голосовании", читаете инструкции. Есть видео на Ютубе.
17:46:58 07-12-2023
Скоро во всех бюджетных организациях начнется вынос мозга насчет того, что нужно обязательно голосовать только онлайн!
18:54:20 07-12-2023
Гость (17:46:58 07-12-2023) Скоро во всех бюджетных организациях начнется вынос мозга на... Там ещё ненавязчиво намекают, что будет контроль. Следовательно узнают за кого ты проголосовал, а значит нужно задуматься, а хочешь ли ты дальше получать бюджетные деньги. Шоу маст гоу он, короче
18:52:01 07-12-2023
Интрига однако повисла, кто же интересно. Ведь не смотря на то, что выборы через три месяца, мы даже кандидатов не знаем. Поговаривают, что Зюганов может
19:08:35 07-12-2023
Гость (18:52:01 07-12-2023) Поговаривают, что Зюганов может это он бабам платит, чтоб они говорили, что он может. а какой может в его возрасте? только если заставить пить ржавую воду, а на шею магнит повешать....
19:14:26 07-12-2023
ну вот реально зачем? Как Зеля отменил бы и васякот. Экономия бюджетных средств, отсутствие других реальных кандидатов. Хотя может тут Прусакова не убежит в кусты. Или Бутина. Выборов нет, но хоть шоу посмотреть
23:50:26 07-12-2023
Гость (19:14:26 07-12-2023) ну вот реально зачем? Как Зеля отменил бы и васякот. Экономи... Киркорова предлагали
19:55:35 07-12-2023
Говорят... не пойдёт он больше!... а к весне будет колапс экономический...