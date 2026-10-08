Назвали самых высокооплачиваемых специалистов рабочих профессий в России
Работникам этой категории предлагают зарплату до 209 тыс. рублей в месяц
08 октября 2026, 11:55, ИА Амител
Спрос на квалифицированных рабочих привел к резкому росту зарплат в третьем квартале этого года. Первое место по уровню дохода заняли токари, чьи средние предложения выросли на 30% за год — до 209 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в "Авито Работе".
Токари изготавливают и обрабатывают детали на станках, их навыки востребованы в машиностроении, металлообработке и ремонте оборудования, подчеркнули в компании.
"В третьем квартале 2026 года на каждые 100 вакансий токарей приходилось в среднем 56 откликов соискателей, что говорит о высоком спросе на таких специалистов при невысокой конкуренции среди соискателей", — отметил директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.
Не менее впечатляющую динамику показали геодезисты, поднявшиеся на вторую строчку. Их средний доход увеличился на 61% и достиг 198,1 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкают гипсокартонщики с зарплатой 160,4 тыс. рублей, что на 24% превышает показатели прошлого года.
Эксперты отмечают, что навыки токарей сейчас критически важны для машиностроения и металлообработки, в то время как геодезисты обеспечивают точность на строительных площадках.
Ранее россиянам назвали профессии, которые будут востребованными до 2032 года. По мнению экспертов, наибольший спрос сохранится на стыке технологий и "человеческих" компетенций.
12:03:48 08-10-2026
геологи-разведчики и егеря - всегда работа есть, очень неплохо оплачиваемая, интересная.
красноярский край, хакасия, иркутская обл, бурятия, томская обл.
правда не для всех
13:21:03 08-10-2026
Много высокооплаченных кнопкодавов .Более оплаченные уплыли на запад,рабочие руки приходят с востока.Либеральная политика...
18:20:05 09-10-2026
Работаю токарем почти усю жизнь. При высшем машиностроительном образовании. Получаю примерно 80т.р. в опытном производстве в большом городе Сибири. Даже, если я буду жить, не выходя из цеха, указанной суммы заработать не удастся. В статье откуда информация о доходах токарей?