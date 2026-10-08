Назвали самых высокооплачиваемых специалистов рабочих профессий в России

Работникам этой категории предлагают зарплату до 209 тыс. рублей в месяц

08 октября 2026, 11:55, ИА Амител

На заводе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Спрос на квалифицированных рабочих привел к резкому росту зарплат в третьем квартале этого года. Первое место по уровню дохода заняли токари, чьи средние предложения выросли на 30% за год — до 209 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в "Авито Работе".

Токари изготавливают и обрабатывают детали на станках, их навыки востребованы в машиностроении, металлообработке и ремонте оборудования, подчеркнули в компании.

"В третьем квартале 2026 года на каждые 100 вакансий токарей приходилось в среднем 56 откликов соискателей, что говорит о высоком спросе на таких специалистов при невысокой конкуренции среди соискателей", — отметил директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.

Не менее впечатляющую динамику показали геодезисты, поднявшиеся на вторую строчку. Их средний доход увеличился на 61% и достиг 198,1 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкают гипсокартонщики с зарплатой 160,4 тыс. рублей, что на 24% превышает показатели прошлого года.

Эксперты отмечают, что навыки токарей сейчас критически важны для машиностроения и металлообработки, в то время как геодезисты обеспечивают точность на строительных площадках.

Ранее россиянам назвали профессии, которые будут востребованными до 2032 года. По мнению экспертов, наибольший спрос сохранится на стыке технологий и "человеческих" компетенций.