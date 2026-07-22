Наибольший спрос сохранится на стыке технологий и "человеческих" компетенций

22 июля 2026, 23:36, ИА Амител

Технолог / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 21 по 22 июля в Республике Мордовия проходил федеральный этап конкурса "Лучший по профессии". На этом мероприятии министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сделал важные прогнозы относительно будущего рынка труда, пишет РИА Новости.

По его словам, до 2032 года спрос на специалистов в таких отраслях, как агрономия, ветеринария и пищевая промышленность, включая сыроваров, останется высоким. В ближайшие годы потребуется трудоустроить примерно 42 тысячи профессионалов в этих сферах.

«Есть три номинации, по которым мы будем проводить церемонии, по которым будут тренироваться все участники. Это "Агроном", "Ветеринарный фельдшер" и "Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения". Это те профессии, которые востребованы сегодня и которые в горизонте 2032 года будут также востребованы в ближайшем будущем», — сказал Котяков.

Министр также отметил, что конкурс направлен на то, чтобы заинтересовать молодежь востребованными и перспективными профессиями.

Ранее сообщалось, что в России список "неженских" профессий сократился более чем в четыре раза.