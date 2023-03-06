Назван дефицит бюджета России в январе-феврале 2023 года

Объём поступивших доходов на 25% ниже, чем в прошлом году

06 марта 2023, 21:53, ИА Амител

Фото: amic.ru

Дефицит бюджета РФ в январе-феврале 2023 года составил 2,581 трлн рублей, при этом расходы выросли на 52%, сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительную оценку Минфина.

"Объём поступивших доходов в январе-феврале составил 3,163 трлн рублей, что на 25% ниже объёма поступлений доходов в январе-феврале 2022 года. При этом нефтегазовые доходы составили 947 млрд рублей, что на 46% ниже показателей прошлого года", – подчеркнули в ведомстве.

Объём расходов в январе-феврале 2023 года составил 5,744 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 52%.