Назван идеальный напиток для пожилых людей

Важно пить его без добавления сахара

28 января 2025, 13:11, ИА Амител

Компот из сухофруктов / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Компот из сухофруктов укрепляет иммунитет и полезен для сердца и глаз, сказала врач-диетолог Марият Мухина в беседе с "Москвой 24".

По ее словам, этот напиток идеален для пожилых людей: в нем много витамина С, который укрепляет иммунитет, а содержащийся в компоте витамин А способствует здоровью глаз. Кроме того, напиток богат полезным для сердца калием, а также магнием, который снижает давление.

Мухина рекомендует пить компот по одному-два стакана в день без добавления сахара, чтобы не нагружать поджелудочную железу.