Назван идеальный напиток для пожилых людей
Важно пить его без добавления сахара
28 января 2025, 13:11, ИА Амител
Компот из сухофруктов / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky
Компот из сухофруктов укрепляет иммунитет и полезен для сердца и глаз, сказала врач-диетолог Марият Мухина в беседе с "Москвой 24".
По ее словам, этот напиток идеален для пожилых людей: в нем много витамина С, который укрепляет иммунитет, а содержащийся в компоте витамин А способствует здоровью глаз. Кроме того, напиток богат полезным для сердца калием, а также магнием, который снижает давление.
Мухина рекомендует пить компот по одному-два стакана в день без добавления сахара, чтобы не нагружать поджелудочную железу.
18:11:20 28-01-2025
Как в компоте может быть много витамина С? Полностью витамин С разрушается при температуре 85–95 °C. А запускается процесс разрушения при 60 °C.