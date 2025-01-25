Назван самый вредный алкогольный напиток для мужчин

Врач Рахимов отметил, что безопасного алкоголя в принципе не существует

25 января 2025, 13:59, ИА Амител

Фото: Drew Beamer / unsplash.com

Уролог Алмаз Рахимов назвал пиво самым вредным алкогольным напитком для мужчин из-за содержания фитоэстрогенов, которые подавляют выработку тестостерона, важного для либидо и потенции. Слова врача приводит UfaTime.

Рахимов предупредил, что снижение уровня тестостерона может привести к эректильной дисфункции.

Также добавил, что безопасного алкоголя не существует, и любое его употребление негативно сказывается на здоровье как мужчин, так и женщин.

Ранее врач-диетолог Софья Елиашевич рассказала, что частое употребление пива приводит к накоплению висцерального жира.