Назван самый вредный алкогольный напиток для мужчин
Врач Рахимов отметил, что безопасного алкоголя в принципе не существует
25 января 2025, 13:59, ИА Амител
Фото: Drew Beamer / unsplash.com
Уролог Алмаз Рахимов назвал пиво самым вредным алкогольным напитком для мужчин из-за содержания фитоэстрогенов, которые подавляют выработку тестостерона, важного для либидо и потенции. Слова врача приводит UfaTime.
Рахимов предупредил, что снижение уровня тестостерона может привести к эректильной дисфункции.
Также добавил, что безопасного алкоголя не существует, и любое его употребление негативно сказывается на здоровье как мужчин, так и женщин.
Ранее врач-диетолог Софья Елиашевич рассказала, что частое употребление пива приводит к накоплению висцерального жира.
16:46:22 25-01-2025
Давно слышал про пиво, оно реально мужскую фигуру нехорошо меняет
19:10:05 25-01-2025
любой алкогольный напиток - вреден!!!
не важно сколько спирта в напитке! главное что он уже попал в организм!
отравление и гибель клеток уже началась!...
да, от сильно разбавленного спирта, т.е. от пива, погибнет меньше клеток, но они всё равно погибнут!!!
а всё в общем это называется - спаивание населения...
решение принимает каждый сам... НО! это
мнимое решение! когда человек якобы сам принимает решение...
а на самом деле ему подсовывают тупиковый выбор! не - ты будешь пить или нет? а - что ты будешь пить, пиво или вино?... вино или водку?... Водку или чистый спирт?... чем ты себя убьёшь, пистолетом быстро?... или спиртом, чуть помедленнее?... или пивом, ещё медленнее?...
это всё началось с Эдварда Бернейса!
с Товистокского института человеческих отношений!
и направлено только на одно - богатых сделать ещё богаче!...
13:17:19 27-01-2025
Гость (19:10:05 25-01-2025) любой алкогольный напиток - вреден!!!не важно сколько сп... Что за чушь ! Соль тоже вредна, сахар тем более !
А по поводу Бернейса, надо просто быть разумным и образованным с критическим мышлением и никакой Бернейс вам не страшен !
13:18:26 27-01-2025
Гость (19:10:05 25-01-2025) любой алкогольный напиток - вреден!!!не важно сколько сп... ... Вся проблема в дозе алкоголя !
20:04:30 25-01-2025
Эдвард Бернейс (англ. Edward Louis Bernays; 22 ноября 1891, Вена — 9 марта 1995) — один из крупнейших специалистов по PR. Внёс значительный вклад в создание современной науки массового убеждения, основанного не на разуме, а на манипуляции подсознательными чувствами и импульсами. Был австро-американским «пионером» в области связей с общественностью и пропаганды — как говорилось в некрологе, «отцом общественных отношений». Бернейс объединил идеи о психологии толпы Гюстава Лебона (1841—1931) и Уилфреда Троттера (1872—1939) с психоаналитическими идеями своего дяди Зигмунда Фрейда.
15:59:33 26-01-2025
Гость (20:04:30 25-01-2025) Эдвард Бернейс (англ. Edward Louis Bernays; 22 ноября 1891, ... Когда царская Россия ввела монополию на алкоголь, ваш Бернейс под стол пешком ходил.