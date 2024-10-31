Назван идеальный обед для здоровья сердца

В его составе — запеченный лосось и квашеная капуста

31 октября 2024, 16:00, ИА Амител

Здоровое питание / Фото: Eiliv Aceron / unsplash.com

Эксперты телеканала "Доктор" предложили обед, продукты в составе которого помогут растворять бляшки в сосудах у людей с атеросклерозом и снизить риск тромбоза. Об этом пишет "Российская газета".

Пример такого приема пищи включает запеченного лосося, квашеную капусту и салат из рукколы с оливковым маслом, яблочным уксусом, семенами подсолнечника, твердым сыром и чесноком.

Эти продукты содержат ненасыщенные жирные кислоты, витамин Е, а также другие полезные вещества.