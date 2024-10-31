Назван идеальный обед для здоровья сердца
В его составе — запеченный лосось и квашеная капуста
31 октября 2024, 16:00, ИА Амител
Эксперты телеканала "Доктор" предложили обед, продукты в составе которого помогут растворять бляшки в сосудах у людей с атеросклерозом и снизить риск тромбоза. Об этом пишет "Российская газета".
Пример такого приема пищи включает запеченного лосося, квашеную капусту и салат из рукколы с оливковым маслом, яблочным уксусом, семенами подсолнечника, твердым сыром и чесноком.
Эти продукты содержат ненасыщенные жирные кислоты, витамин Е, а также другие полезные вещества.
"Ученые отмечают достоинства витамина Е – этот жирорастворимый витамин может проникать через клеточную стенку и бляшки внутри артерий, способствуя их растворению. Также он может снижать риск тромбоза", – говорят специалисты.
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