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Назван идеальный обед для здоровья сердца

В его составе — запеченный лосось и квашеная капуста

31 октября 2024, 16:00, ИА Амител

Здоровое питание / Фото: Eiliv Aceron / unsplash.com
Здоровое питание / Фото: Eiliv Aceron / unsplash.com

Эксперты телеканала "Доктор" предложили обед, продукты в составе которого помогут растворять бляшки в сосудах у людей с атеросклерозом и снизить риск тромбоза. Об этом пишет "Российская газета".

Пример такого приема пищи включает запеченного лосося, квашеную капусту и салат из рукколы с оливковым маслом, яблочным уксусом, семенами подсолнечника, твердым сыром и чесноком.

Эти продукты содержат ненасыщенные жирные кислоты, витамин Е, а также другие полезные вещества.

"Ученые отмечают достоинства витамина Е – этот жирорастворимый витамин может проникать через клеточную стенку и бляшки внутри артерий, способствуя их растворению. Также он может снижать риск тромбоза", – говорят специалисты.

здоровое питание

Комментарии 4

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Гость

17:29:17 31-10-2024

Ваш обед будет стоить 1000. 1000*30= 30000 только на обед в месяц.

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Гость.

21:57:23 31-10-2024

Гость (17:29:17 31-10-2024) Ваш обед будет стоить 1000. 1000*30= 30000 только на обед в ... Это же москвичи советуют,А они исходят из своих двояковыпуклых кошельков.

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Гость

06:50:54 01-11-2024

Гость (17:29:17 31-10-2024) Ваш обед будет стоить 1000. 1000*30= 30000 только на обед в ... как вы 1000то насчитали? гораздо меньше

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Гость

12:26:31 01-11-2024

Гость (06:50:54 01-11-2024) как вы 1000то насчитали? гораздо меньше... Вы цены на лосось давно видели?

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