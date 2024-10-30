Врач посоветовала обращаться к кардиологу при головокружениях

Еще один тревожный признак – одышка при физических нагрузках

30 октября 2024, 13:31, ИА Амител

Головокружение / Фото: pxhere.com/ru/photo/775659

Врач-кардиолог Анна Бирюкова рассказала, что некоторые болезни сердца проявляются внезапно, но существуют симптомы, которые позволяют выявить их заранее. Об этом сообщает "Лента".



Иногда на спасение после первых симптомов остается всего несколько часов или минут, поэтому важно внимательно относиться к своему здоровью и проверять сердце у кардиолога.

Необходимо обратиться к врачу, если сердце стало работать неритмично, особенно если ощущается учащение или замедление ритма без нагрузки. Тревожным признаком является одышка при физических нагрузках, когда дыхание становится затрудненным.

Кроме того, следует обратиться к врачу при появлении ноющей, давящей или резкой боли в груди, а также при повышении артериального давления выше 120/80, головокружениях, обмороках и отеках ног. Если боль в груди появилась внезапно, необходимо вызвать скорую.