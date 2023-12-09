Назван идеальный возраст для первых родов
Врач Ольга Палкина рассказала, что сейчас все больше женщин планируют стать матерями после 35-40 лет, но с точки зрения здоровья это не очень хорошо
09 декабря 2023, 13:15, ИА Амител
Идеальный возраст для первых родов – от 18 до 30 лет, рассказала "Ленте.ру" гинеколог Ольга Палкина.
По ее словам, если в прошлом беременность была нормой и в 18 лет, то сейчас все больше женщин планируют стать матерями после 35, а то и после 40 лет.
Однако с точки зрения здоровья это не самое мудрое решение, так как у более молодой пациентки чаще всего будет меньше проблем с организмом: реже встретится сахарный диабет и повышенное давление, будет меньше хронических заболеваний.
"Именно поэтому большинство гинекологов рекомендуют не откладывать процесс беременности и родов, чтобы они наступали условно вовремя. И как раз по вышеизложенным причинам идеальный возраст для первых родов – от 18 и до 30 лет", – заявила Палкина.
13:45:29 09-12-2023
Всем говорящим утюгам любыми ужимками, дана команда повысит поголовье населения.
14:05:13 09-12-2023
Рожать надо когда есть материалная база... И уверенность в завтрашнем дне
15:35:00 09-12-2023
... (14:05:13 09-12-2023) Рожать надо когда есть материалная база... И уверенность в з... Но о здоровье не надо забывать. Иначе материальная база будет, а зачать и выносить уже не получится.
16:01:25 09-12-2023
Да в 18 ещё сами дети, подростки. Всю жизнь учились, ещё надо в универе учиться, потом работу найти, а вы предлагаете ребёнка уже в 18 заиметь? А когда эта девушка для себя поживет.
16:23:08 09-12-2023
Главное - уверенность в завтрашнем дне (а сейчас только завтрашнее дно), жить с мыслью, что от тебя что-то зависит, что сможешь, отдавая свое время и здоровье, получить хоть что-то, а не просто за еду работать. А рожать детей в этот беспредел тяжело, и совесть заедает. Твои дети нужны, к сожалению, только тебе :(. Нет у нас спроса на способных, одаренных, талантливых, умных.
10:57:13 10-12-2023
Кроме родить, надо еще и вырастить и воспитать! а чтобы воспитать надо сомой молодой мамаше что-то в голове иметь. А в 18 лет, в большинстве, она сама ребенок, без жизненного опыта, без знаний.