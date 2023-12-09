Назван идеальный возраст для первых родов

Врач Ольга Палкина рассказала, что сейчас все больше женщин планируют стать матерями после 35-40 лет, но с точки зрения здоровья это не очень хорошо

09 декабря 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Идеальный возраст для первых родов – от 18 до 30 лет, рассказала "Ленте.ру" гинеколог Ольга Палкина.

По ее словам, если в прошлом беременность была нормой и в 18 лет, то сейчас все больше женщин планируют стать матерями после 35, а то и после 40 лет.

Однако с точки зрения здоровья это не самое мудрое решение, так как у более молодой пациентки чаще всего будет меньше проблем с организмом: реже встретится сахарный диабет и повышенное давление, будет меньше хронических заболеваний.