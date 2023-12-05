Закон об оскорблении чувств женщин внесут в Госдуму
Законопроект разрабатывают по аналогии с документом, который защищает чиновников от оскорблений
05 декабря 2023, 17:20, ИА Амител
В Госдуму внесут законопроект об оскорблении чувств женщин, сообщает Life.ru со ссылкой на заявление вице-спикера нижней палаты Владислава Даванкова.
Даванков отметил, что за последнее время в России высказали ряд "безумных инициатив", направленных на то, чтобы заставить женщин рожать: запрет на аборты, налог на бездетность, разговоры о необязательном высшем образовании для женщин и так далее.
"У нас с вами работает закон об оскорблении власти, но мы считаем, что нам нужен закон об оскорблении чувств женщин. Вместе с коллегами мы этот закон разрабатываем", – отметил парламентарий.
Законопроект разрабатывают по аналогии с документом, который защищает чиновников от оскорблений.
Депутат также подчеркнул, что роста рождаемости необходимо добиваться иными методами: повысить уровень жизни, сделать жилье доступным и многое другое.
Ранее в России врачей предложили премировать за отговор от аборта, а беременным давать "дни тишины" на раздумье.
17:32:29 05-12-2023
Законы должны разрабатывать знатоки женских струн.
17:49:43 05-12-2023
а если телка в кабаке на мужика вешается, а мужик в отказ, потому что телка страшная как атомная бомба, мужика закроют? он же страхолюдины чуйства оскорбил...
21:44:31 05-12-2023
Гость (17:49:43 05-12-2023) а если телка в кабаке на мужика вешается, а мужик в отказ, п... А если ещё она ещё и низкожопая, весит за центер и ростом с сидячию собаку ... . Мужику столько не выпить.
07:07:20 06-12-2023
Гость (21:44:31 05-12-2023) А если ещё она ещё и низкожопая, весит за центер и ростом с... Это не низкожопая, эта порода называется «сибирская низкосрущая»)
13:44:32 06-12-2023
Этим комментаторам повезло, что закон в стадии разработки, а то упитанные женщины, с приземлённым центром тяжести (для благополучия беременности, грудного вскармливания и ухода за ребёнком) - оскорбились бы и красавчеГи огребли бы за оскорбление истинной женственности. Примечание: длинноногие женщины, с высоким центром тяжести и укороченным туловищем, плохо вынашивают беременность, часто падают и роняют детей.
13:59:54 06-12-2023
Гость (07:07:20 06-12-2023) Гость (21:44:31 05-12-2023) А если ещё она ещё и низк... Вам виднее, это же ваша семейная порода.
17:54:49 05-12-2023
Когда введут запрет на аборты, тогда и поговорим.
18:36:14 05-12-2023
Боже, какая чушь!
19:37:26 05-12-2023
Сначала права верующих, потом чиновников, затем права женщин, следующая инициатива - защита мужчин)))
19:39:41 05-12-2023
Почему чувства верующих, чиновников, женщин должны охраняться отдельным законом? Разве они самые не защищенные? А как же чувства других людей? Верующие, чиновники и женщины живут намного дольше других.
11:45:59 06-12-2023
Гость (19:39:41 05-12-2023) Почему чувства верующих, чиновников, женщин должны охранятьс... Это та же толерастия только с местным колоритом. Итоговая цель -в принципе убрать все гражданские права и свободы под видом защиты чьих то прав. В Ирландии рассматривают законопроект о сроке 2 года просто за хранении неодобренных системой метчиков.
19:40:08 05-12-2023
Сначала права верующих, потом чиновников, затем права женщин, следующая инициатива - защита мужчин)))
22:13:07 05-12-2023
Только при соединении прав женщин с мелкими обязанностями мужчин наступит всеобщая гармония.
14:01:33 06-12-2023
Гость (22:13:07 05-12-2023) Только при соединении прав женщин с мелкими обязанностями му... Ага, рожать научись для начала :-) и выполнять обязанности женщины. А я за тебя на диване полежу пока с пивом, так уж и быть, выполню эти мелкие мужские обязанности.
14:31:10 06-12-2023
Гость (14:01:33 06-12-2023) А я за тебя на диване полежу пока с пивом не повезло тебе с мужиком... но свой стремный выбор на всех мужиков не проецируй. не все такие как твой.
23:06:59 05-12-2023
Ну, как всегда - мужчин за людей не считают. А женщины этим пользуются, бьют, царапают лица, ещё бытовыми приборами, которые попадаются под руки. И мужики терпят. Зато попробуй тронь девушку в истерике, чтоб успокоить и привести в себя, это сразу становится причиной для соры, ведь женщин нельзя трогать, даже дышать в их сторону.
11:50:03 06-12-2023
Гость (23:06:59 05-12-2023) Ну, как всегда - мужчин за людей не считают. А женщины этим ... Не общайтесь с истеричками и стерами. По долгосрочному наблюдению-нормальных и адекватных девушек большинство мужиков просто не замечают. Сами выбрали, сами и терпите.
00:39:54 06-12-2023
Совсем охренели. А мужчин??Это же фашистский феминизм. Равенство так равенство.
00:57:50 06-12-2023
бешеный принтер исписался? совсем в маразм впал.
06:49:15 06-12-2023
Не, это уже даже не смешно, это грустно. Такое впечатление, что там не просто по объявлению состав набирали, а сознательно провели отрицательный селективный отбор, и только самых бракованных оставили. Этот Слава Даванков хоть раз в своей жизни что-то осознанное произнес или так и живет не приходя в сознание? Кто такие эти новые люди? Эрзац пародии на оппозицию? Да зачем они вообще нужны? Эту фракцию проще чисто механически сократить, а съэкономленные деньги потратить на салют - все больше толка будет.
08:38:55 06-12-2023
Законопроект продавливают бывшие работницы с Тверской и Рижского шоссе, которым как-то раз не заплатили?
10:32:21 06-12-2023
комментаторы, вы кроме заголовков что-то читаете? даванков только собирается ГОТОВИТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ, а не выносить закон на голосование. Разницу чувствуете? Чем бы дитя не тешилось...
11:48:04 06-12-2023
Гость (10:32:21 06-12-2023) комментаторы, вы кроме заголовков что-то читаете? даванков т... Вообще это "тешилось" прямое нарушении конституционных прав. И за это как бы есть ответственность. Но после 20 года похоже уже нет.
11:36:32 06-12-2023
А мужчин? Учителей? Врачей? Таксистов? Уборщиц? Слесарей? Айтишников? Много законов надо
11:39:41 06-12-2023
Низкая пенсия, смешные детские пособия, невозможность устроить детей в сад и школу, невозможность зайти к ребенку в школу -разумеется не ущемляют чувств женщин.
14:48:17 06-12-2023
Требую закон об оскорблении чувств мужчин. А то совсем уже охренели.