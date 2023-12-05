Закон об оскорблении чувств женщин внесут в Госдуму

Законопроект разрабатывают по аналогии с документом, который защищает чиновников от оскорблений

05 декабря 2023, 17:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Госдуму внесут законопроект об оскорблении чувств женщин, сообщает Life.ru со ссылкой на заявление вице-спикера нижней палаты Владислава Даванкова.

Даванков отметил, что за последнее время в России высказали ряд "безумных инициатив", направленных на то, чтобы заставить женщин рожать: запрет на аборты, налог на бездетность, разговоры о необязательном высшем образовании для женщин и так далее.

"У нас с вами работает закон об оскорблении власти, но мы считаем, что нам нужен закон об оскорблении чувств женщин. Вместе с коллегами мы этот закон разрабатываем", – отметил парламентарий.

Законопроект разрабатывают по аналогии с документом, который защищает чиновников от оскорблений.

Депутат также подчеркнул, что роста рождаемости необходимо добиваться иными методами: повысить уровень жизни, сделать жилье доступным и многое другое.

Ранее в России врачей предложили премировать за отговор от аборта, а беременным давать "дни тишины" на раздумье.