Назван лучший саундтрек к фильмам нулевых

Его автором стал композитор Говард Шор

15 августа 2024, 07:35, ИА Амител

Дом хоббитов / Фото: pxhere.com/ru/photo/547609

Критики составили список из 30 лучших саундтреков к фильмам 2000-х годов. Рейтинг был опубликован на портале издания IndieWire.

Лучшим саундтреком критики назвали музыку к фильму "Властелин колец" композитора Говарда Шора. На втором месте оказалась картина "Танцующая в темноте" с Бьорк в главной роли. Третье место занял культовый фильм "Крадущийся тигр, затаившийся дракон".

Интересно, что французский композитор Александр Деспла попал в топ-10 дважды: за музыку к фильмам "Вожделение" (4-е место в рейтинге) и "Разрисованная вуаль" (10-я строчка).