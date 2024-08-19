Назван лучший спорт для здоровья глаз
Офтальмолог Андрей Кузнецов также посоветовал простые упражнения, которые помогут снять напряжение с глаз
19 августа 2024, 10:32, ИА Амител
Главный офтальмолог Минздрава Челябинской области Андрей Кузнецов рекомендовал заниматься бадминтоном для сохранения хорошего зрения.
По его словам, во время этой игры глаза непрерывно следят за перемещением воланчика, за счет чего тренируется аккомодация — способность глаза фокусироваться на объектах, находящихся на различных расстояниях. Это помогает расслабить аккомодационную мышцу и улучшить кровоток в глазах.
Для снятия напряжения глаз, особенно тем, кто много времени проводит за компьютером, рекомендуется выполнять простую гимнастику. Например, частое моргание в течение двух минут, упражнение с карандашом, где нужно медленно приближать его к лицу три-четыре раза, и движения глазами в стороны и по кругу.
Регулярная гимнастика может помочь уменьшить слезотечение, раздражение и сухость глаз, расссказал врач "Южноуральской панораме".
11:41:19 19-08-2024
Лучший спорт для глаз - это женский пляжный волейбол. Глаз радуется )
11:49:29 19-08-2024
А если мух газетой бить ?
12:07:07 19-08-2024
Гость (11:49:29 19-08-2024) А если мух газетой бить ?... Тогда уж охота за тараканами.
13:22:47 19-08-2024
Гость (12:07:07 19-08-2024) Тогда уж охота за тараканами.... В голове?)))
21:31:36 19-08-2024
Закатываешь глаза и...