Назван лучший спорт для здоровья глаз

Офтальмолог Андрей Кузнецов также посоветовал простые упражнения, которые помогут снять напряжение с глаз

19 августа 2024, 10:32, ИА Амител

Глаза девушки / Фото: unsplash.com

Главный офтальмолог Минздрава Челябинской области Андрей Кузнецов рекомендовал заниматься бадминтоном для сохранения хорошего зрения.

По его словам, во время этой игры глаза непрерывно следят за перемещением воланчика, за счет чего тренируется аккомодация — способность глаза фокусироваться на объектах, находящихся на различных расстояниях. Это помогает расслабить аккомодационную мышцу и улучшить кровоток в глазах.

Для снятия напряжения глаз, особенно тем, кто много времени проводит за компьютером, рекомендуется выполнять простую гимнастику. Например, частое моргание в течение двух минут, упражнение с карандашом, где нужно медленно приближать его к лицу три-четыре раза, и движения глазами в стороны и по кругу.

Регулярная гимнастика может помочь уменьшить слезотечение, раздражение и сухость глаз, расссказал врач "Южноуральской панораме".