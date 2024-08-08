Назван любимый салат россиян
Майонез не возглавил список любимых заправок
08 августа 2024, 10:48, ИА Амител
Соусы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1145263
Исследование "Х5 Клуб" показало, что майонез занимает лишь третье место в рейтинге любимых заправок для салатов. Первое место разделили оливковое и подсолнечное масло, сметану (52,6% и 50,5% соответственно). Майонез выбрали 44,2% респондентов.
Оливковое и подсолнечное масло также лидируют в качестве летних заправок, а сметана и майонез — в качестве зимних.
Большинство опрошенных ассоциируют Москву с оливье, а Санкт-Петербург — с греческим салатом.
Россия у респондентов ассоциируется с сельдью под шубой. Также в топ входят оливье и винегрет, пишет "Газета.ру".
11:57:18 08-08-2024
Так салат-то какой, не понял?
12:43:29 08-08-2024
Кхм... (11:57:18 08-08-2024) Так салат-то какой, не понял?... Мимоза!
14:50:18 08-08-2024
Кхм... (11:57:18 08-08-2024) Так салат-то какой, не понял?... Главное - заголовок
12:39:36 08-08-2024
все в кучу.. и соусы и салаты
12:44:37 08-08-2024
Гость (12:39:36 08-08-2024) все в кучу.. и соусы и салаты... у вас в жулудке соусы от салатов отдельно перевариваются?
12:56:54 08-08-2024
Мусик (12:44:37 08-08-2024) у вас в жулудке соусы от салатов отдельно перевариваются?... а слабо писать в статье то что указано в заголовке
13:41:48 08-08-2024
Гость (12:56:54 08-08-2024) а слабо писать в статье то что указано в заголовке... интрига потеряется.
вот если бы в статье написано, что самый любимый и полезный салат это тот в котором удобно мордой спать - вы бы и на это нашли бы чего возразить, да?
14:12:14 08-08-2024
Мусик (13:41:48 08-08-2024) интрига потеряется.вот если бы в статье написано, что са... нет... я бы сказала что никогда не спала в салате а теперь хочу проверить
14:36:33 08-08-2024
Гость (14:12:14 08-08-2024) нет... я бы сказала что никогда не спала в салате а теперь х... выбирайте без майонеза.
15:44:59 08-08-2024
Мусик (14:36:33 08-08-2024) выбирайте без майонеза....
Твои коллеги, вероятно, просто счастливы, что ты в отпуске!
23:08:33 08-08-2024
Гость (15:44:59 08-08-2024) Твои коллеги, вероятно, просто счастливы, что ты в отпус... Да это школота на каникулах развлекается