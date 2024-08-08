Назван любимый салат россиян

Майонез не возглавил список любимых заправок

08 августа 2024, 10:48, ИА Амител

Соусы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1145263

Исследование "Х5 Клуб" показало, что майонез занимает лишь третье место в рейтинге любимых заправок для салатов. Первое место разделили оливковое и подсолнечное масло, сметану (52,6% и 50,5% соответственно). Майонез выбрали 44,2% респондентов.

Оливковое и подсолнечное масло также лидируют в качестве летних заправок, а сметана и майонез — в качестве зимних.

Большинство опрошенных ассоциируют Москву с оливье, а Санкт-Петербург — с греческим салатом.

Россия у респондентов ассоциируется с сельдью под шубой. Также в топ входят оливье и винегрет, пишет "Газета.ру".