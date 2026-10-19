Назван месяц с наибольшим количеством выходных в 2027 году

Изменения в производственном календаре затронут несколько дат

19 октября 2026, 14:05, ИА Амител

Выходной, отдых / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Январь станет самым "коротким" рабочим месяцем 2027 года. Из 31 календарного дня россияне будут работать только 15, тогда как на выходные и праздники придется 16 дней, следует из постановления правительства РФ о переносе выходных и подсчетов РИА Новости.

Изменения в производственном календаре затронут несколько дат. Выходной с субботы, 2 января, перенесут на пятницу, 5 ноября, а с воскресенья, 3 января, — на пятницу, 31 декабря.

Еще один перенос предусмотрен с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля.

С учетом новогодних каникул и этих изменений именно январь станет лидером 2027 года по числу нерабочих дней.