Назван напиток, который может вызвать бесплодие, а также уничтожить желудок и печень

Среди других возможных диагнозов – панкреатит, болезни почек, энцефалопатия

16 сентября 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Злоупотребление виски может привести к бесплодию, сообщил порталу News.ru хирург Александр Умнов.

"Виски может содержать фенол, уничтожающий эритроциты в крови. Может вызывать мужское бесплодие", – рассказал специалист.

Также регулярное употребление "шотландского самогона" может грозить панкреатитом, циррозом печени, язвой желудка, аритмией, алкогольной кардиомиопатией, энцефалопатией и болезнями почек, добавил Умнов.

Ранее ученые изобрели вакцину от алкоголизма. Пока препарат испытывали только на обезьянах, но вскоре могут провести аналогичные испытания на людях.