Назван напиток, который может вызвать бесплодие, а также уничтожить желудок и печень
Среди других возможных диагнозов – панкреатит, болезни почек, энцефалопатия
16 сентября 2023, 07:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Злоупотребление виски может привести к бесплодию, сообщил порталу News.ru хирург Александр Умнов.
"Виски может содержать фенол, уничтожающий эритроциты в крови. Может вызывать мужское бесплодие", – рассказал специалист.
Также регулярное употребление "шотландского самогона" может грозить панкреатитом, циррозом печени, язвой желудка, аритмией, алкогольной кардиомиопатией, энцефалопатией и болезнями почек, добавил Умнов.
Ранее ученые изобрели вакцину от алкоголизма. Пока препарат испытывали только на обезьянах, но вскоре могут провести аналогичные испытания на людях.
08:18:28 16-09-2023
Злоупотребление виски может привести к бесплодию, сообщил порталу News.ru хирург Александр Умнов. --Видно большой специалист в виски, заработал все эти болезни. Пейте водку и будите здоровы))
08:30:59 16-09-2023
Любой алкоголь может это сделать!
15:36:47 16-09-2023
И еда, в большинстве своем, тоже вредна... Безвредны только лекарства и прививки)))
22:20:00 17-09-2023
Ни разу не пробовал эту бурду. И не собираюсь