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Назван напиток, который может вызвать бесплодие, а также уничтожить желудок и печень

Среди других возможных диагнозов – панкреатит, болезни почек, энцефалопатия

16 сентября 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Злоупотребление виски может привести к бесплодию, сообщил порталу News.ru хирург Александр Умнов.

"Виски может содержать фенол, уничтожающий эритроциты в крови. Может вызывать мужское бесплодие", – рассказал специалист.

Также регулярное употребление "шотландского самогона" может грозить панкреатитом, циррозом печени, язвой желудка, аритмией, алкогольной кардиомиопатией, энцефалопатией и болезнями почек, добавил Умнов.

Ранее ученые изобрели вакцину от алкоголизма. Пока препарат испытывали только на обезьянах, но вскоре могут провести аналогичные испытания на людях.

Здоровье алкоголь

Комментарии 4

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ВВП

08:18:28 16-09-2023

Злоупотребление виски может привести к бесплодию, сообщил порталу News.ru хирург Александр Умнов. --Видно большой специалист в виски, заработал все эти болезни. Пейте водку и будите здоровы))

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Гость

08:30:59 16-09-2023

Любой алкоголь может это сделать!

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Гость

15:36:47 16-09-2023

И еда, в большинстве своем, тоже вредна... Безвредны только лекарства и прививки)))

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Гость

22:20:00 17-09-2023

Ни разу не пробовал эту бурду. И не собираюсь

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