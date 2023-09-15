Ученые придумали вакцину от алкоголизма
Пока вакцину проверили только на обезьянах-пьяницах, но скоро испытания могут провести и на людях
15 сентября 2023, 14:19, ИА Амител
Ученые изобрели вакцину от алкоголизма. Об этом сообщает v-pravda.ru.
Специалисты рассказали, что люди, употребляя алкоголь, получают удовольствие, поскольку вырабатывается гормон дофамин. При этом со временем мозг адаптируется, дофамина вырабатывается меньше, а доза становится больше, что приводит к формированию зависимости.
Ученые в качестве эксперимента ввели обезьянам, страдающим от алкогольной зависимости, лишнюю копию гена GDNF, который отвечает за выработку дофамина. Оказалось, что через месяц 90% испытуемых потеряли тягу к алкоголю.
Пока препарат испытывали только на обезьянах, но вскоре могут провести аналогичные испытания на людях.
14:23:13 15-09-2023
прелестно
14:52:23 15-09-2023
В бутыльках продавать будут? Валерианка тоже успокаивает, но она весьма невкусная.
14:57:08 15-09-2023
есть желающие? )))) Я пожалуй воздержусь.)
15:13:56 15-09-2023
А потом обезьяны стали зависимыми не от алкоголя, а от этой «вакцины»?? ))
15:14:46 15-09-2023
Стоп-стоп... а откуда это взялись обезьяны-алкоголики?
15:25:41 15-09-2023
Гость (15:14:46 15-09-2023) Стоп-стоп... а откуда это взялись обезьяны-алкоголики?... Ниоткуда, там обезьяны-пьяницы были)))
16:03:22 15-09-2023
Гость (15:14:46 15-09-2023) Стоп-стоп... а откуда это взялись обезьяны-алкоголики?... чё, они не люди что-ли?
16:23:45 15-09-2023
Хорошая вакцина, пора 80% населения планеты привить причем принудительно.
17:24:04 15-09-2023
ну дофамин не только от алкоголя вырабатывается, так что при введении ждем кучу депрессий?
19:42:49 15-09-2023
гость (17:24:04 15-09-2023) ну дофамин не только от алкоголя вырабатывается, так что при... Довольно сложный гормон. Вырабатывается если употреблять свежие яблоки, цитрусовые, красную рыбу, зелень, всякие орехи и красную свеклу. И это не раз поел, а нужно методично включать в рацион. И то не каждый организм вырабатывает его в достаточном количестве.
22:32:29 15-09-2023
ХА ХА и еще трах ХА
23:47:12 15-09-2023
во дают