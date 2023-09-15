Ученые придумали вакцину от алкоголизма

Пока вакцину проверили только на обезьянах-пьяницах, но скоро испытания могут провести и на людях

15 сентября 2023, 14:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ученые изобрели вакцину от алкоголизма. Об этом сообщает v-pravda.ru.

Специалисты рассказали, что люди, употребляя алкоголь, получают удовольствие, поскольку вырабатывается гормон дофамин. При этом со временем мозг адаптируется, дофамина вырабатывается меньше, а доза становится больше, что приводит к формированию зависимости.

Ученые в качестве эксперимента ввели обезьянам, страдающим от алкогольной зависимости, лишнюю копию гена GDNF, который отвечает за выработку дофамина. Оказалось, что через месяц 90% испытуемых потеряли тягу к алкоголю.

Пока препарат испытывали только на обезьянах, но вскоре могут провести аналогичные испытания на людях.