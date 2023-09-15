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Ученые придумали вакцину от алкоголизма

Пока вакцину проверили только на обезьянах-пьяницах, но скоро испытания могут провести и на людях

15 сентября 2023, 14:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Ученые изобрели вакцину от алкоголизма. Об этом сообщает v-pravda.ru.

Специалисты рассказали, что люди, употребляя алкоголь, получают удовольствие, поскольку вырабатывается гормон дофамин. При этом со временем мозг адаптируется, дофамина вырабатывается меньше, а доза становится больше, что приводит к формированию зависимости.

Ученые в качестве эксперимента ввели обезьянам, страдающим от алкогольной зависимости, лишнюю копию гена GDNF, который отвечает за выработку дофамина. Оказалось, что через месяц 90% испытуемых потеряли тягу к алкоголю.

Пока препарат испытывали только на обезьянах, но вскоре могут провести аналогичные испытания на людях.

Здоровье Наука алкоголь

Комментарии 12

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Гость

14:23:13 15-09-2023

прелестно

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Гость

14:52:23 15-09-2023

В бутыльках продавать будут? Валерианка тоже успокаивает, но она весьма невкусная.

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Гость

14:57:08 15-09-2023

есть желающие? )))) Я пожалуй воздержусь.)

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Гость

15:13:56 15-09-2023

А потом обезьяны стали зависимыми не от алкоголя, а от этой «вакцины»?? ))

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Гость

15:14:46 15-09-2023

Стоп-стоп... а откуда это взялись обезьяны-алкоголики?

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Гость

15:25:41 15-09-2023

Гость (15:14:46 15-09-2023) Стоп-стоп... а откуда это взялись обезьяны-алкоголики?... Ниоткуда, там обезьяны-пьяницы были)))

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Гость

16:03:22 15-09-2023

Гость (15:14:46 15-09-2023) Стоп-стоп... а откуда это взялись обезьяны-алкоголики?... чё, они не люди что-ли?

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Гость

16:23:45 15-09-2023

Хорошая вакцина, пора 80% населения планеты привить причем принудительно.

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гость

17:24:04 15-09-2023

ну дофамин не только от алкоголя вырабатывается, так что при введении ждем кучу депрессий?

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Гость

19:42:49 15-09-2023

гость (17:24:04 15-09-2023) ну дофамин не только от алкоголя вырабатывается, так что при... Довольно сложный гормон. Вырабатывается если употреблять свежие яблоки, цитрусовые, красную рыбу, зелень, всякие орехи и красную свеклу. И это не раз поел, а нужно методично включать в рацион. И то не каждый организм вырабатывает его в достаточном количестве.

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Гость

22:32:29 15-09-2023

ХА ХА и еще трах ХА

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Ильяс

23:47:12 15-09-2023

во дают

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