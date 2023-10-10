Назван необычный способ быстро проснуться

Многим такой метод определенно понравится

10 октября 2023, 09:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пролистывание лент в социальных сетях позволит быстро проснуться с утра, заявила в беседе с радио Sputnik врач невролог-сомнолог Елена Царева.

По ее словам, процесс пробуждения утром может быть неприятным и долгим, но его можно ускорить при помощи света белого и голубого спектра. И экран смартфона как раз излучает такой свет.

Однако скроллингом лучше всего заниматься по утрам, а не перед сном, так как такой свет помогает быстрее снизить в организме уровень мелатонина – гормона сна.

Ранее алтайский врач рассказал о самых необычных предметах, которые достают из прямой кишки.