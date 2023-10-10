НОВОСТИЗдоровье

Назван необычный способ быстро проснуться

Многим такой метод определенно понравится

10 октября 2023, 09:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пролистывание лент в социальных сетях позволит быстро проснуться с утра, заявила в беседе с радио Sputnik врач невролог-сомнолог Елена Царева.

По ее словам, процесс пробуждения утром может быть неприятным и долгим, но его можно ускорить при помощи света белого и голубого спектра. И экран смартфона как раз излучает такой свет.

Однако скроллингом лучше всего заниматься по утрам, а не перед сном, так как такой свет  помогает быстрее снизить в организме уровень мелатонина – гормона сна.

Ранее алтайский врач рассказал о самых необычных предметах, которые достают из прямой кишки.

Здоровье соцсети

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

09:35:08 10-10-2023

Когда что листать, надо вставать, а то пробки

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:28 10-10-2023

И сюда свою драгоценную прямую кишку подверстали. :)))

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:24 10-10-2023

Гость (10:21:28 10-10-2023) И сюда свою драгоценную прямую кишку подверстали. :)))... Тут врач, и там врач. Но есть ньюанс.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:34:56 10-10-2023

Быстрее всего просыпаешься, когда понимаешь, что будильник не зазвонил, и ты уже опаздываешь на работу.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:58:11 10-10-2023

Я никогда не просыпаю, мои кошаки будят ровно в 6 на завтрак))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

20:58:16 10-10-2023

У меня на телефоне будит марш "Прощание славянки". Сразу радуюсь и бодрюсь))))

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров