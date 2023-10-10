Назван необычный способ быстро проснуться
Многим такой метод определенно понравится
10 октября 2023, 09:32, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Пролистывание лент в социальных сетях позволит быстро проснуться с утра, заявила в беседе с радио Sputnik врач невролог-сомнолог Елена Царева.
По ее словам, процесс пробуждения утром может быть неприятным и долгим, но его можно ускорить при помощи света белого и голубого спектра. И экран смартфона как раз излучает такой свет.
Однако скроллингом лучше всего заниматься по утрам, а не перед сном, так как такой свет помогает быстрее снизить в организме уровень мелатонина – гормона сна.
Ранее алтайский врач рассказал о самых необычных предметах, которые достают из прямой кишки.
09:35:08 10-10-2023
Когда что листать, надо вставать, а то пробки
10:21:28 10-10-2023
И сюда свою драгоценную прямую кишку подверстали. :)))
11:43:24 10-10-2023
Гость (10:21:28 10-10-2023) И сюда свою драгоценную прямую кишку подверстали. :)))... Тут врач, и там врач. Но есть ньюанс.
12:34:56 10-10-2023
Быстрее всего просыпаешься, когда понимаешь, что будильник не зазвонил, и ты уже опаздываешь на работу.
15:58:11 10-10-2023
Я никогда не просыпаю, мои кошаки будят ровно в 6 на завтрак))
20:58:16 10-10-2023
У меня на телефоне будит марш "Прощание славянки". Сразу радуюсь и бодрюсь))))