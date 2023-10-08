Алтайский врач рассказал о самых необычных предметах, которые достают из прямой кишки
По словам специалиста, с подобными проблемами за помощью обращаются не больше 10 раз в год
08 октября 2023, 14:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Главный внештатный специалист Алтайского края по колопроктологии Дмитрий Шаляпин рассказал о самых необычных предметах, которые врачи извлекают из прямой кишки пациентов. Его слова передает "АиФ".
Чаще всего заниматься подобным приходится сотрудникам скорой помощи. Из прямой кишки медики доставали гели для душа, разные баллончики, огурцы, морковь, пульт и отвертку. Отмечается, что за подобной помощью в год обращаются не больше 10 раз.
Шаляпин добавил, что иногда достать инородные предметы очень непросто, а пациенты после извлечения могут остаться инвалидами.
16:14:33 08-10-2023
фу... извращенцы!!!
21:42:01 08-10-2023
Надо бы еще инфы добавить. Какого полу чаще вызывают с такими проблемами)))
09:04:57 09-10-2023
Гость (21:42:01 08-10-2023) Надо бы еще инфы добавить. Какого полу чаще вызывают с таким... Видел раз, как в больницу привезли девушку с душем.
11:11:15 09-10-2023
Гость (09:04:57 09-10-2023) Видел раз, как в больницу привезли девушку с душем. ... Это как???
15:55:18 09-10-2023
Прекрасно!