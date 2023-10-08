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Алтайский врач рассказал о самых необычных предметах, которые достают из прямой кишки

По словам специалиста, с подобными проблемами за помощью обращаются не больше 10 раз в год

08 октября 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Главный внештатный специалист Алтайского края по колопроктологии Дмитрий Шаляпин рассказал о самых необычных предметах, которые врачи извлекают из прямой кишки пациентов. Его слова передает "АиФ".

Чаще всего заниматься подобным приходится сотрудникам скорой помощи. Из прямой кишки медики доставали гели для душа, разные баллончики, огурцы, морковь, пульт и отвертку. Отмечается, что за подобной помощью в год обращаются не больше 10 раз.

Шаляпин добавил, что иногда достать инородные предметы очень непросто, а пациенты после извлечения могут остаться инвалидами.

Алтайский край медицина

Комментарии 5

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Гость

16:14:33 08-10-2023

фу... извращенцы!!!

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Гость

21:42:01 08-10-2023

Надо бы еще инфы добавить. Какого полу чаще вызывают с такими проблемами)))

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Гость

09:04:57 09-10-2023

Гость (21:42:01 08-10-2023) Надо бы еще инфы добавить. Какого полу чаще вызывают с таким... Видел раз, как в больницу привезли девушку с душем.

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Гость

11:11:15 09-10-2023

Гость (09:04:57 09-10-2023) Видел раз, как в больницу привезли девушку с душем. ... Это как???

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Гость

15:55:18 09-10-2023

Прекрасно!

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