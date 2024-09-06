Назван регион, из которого готова уехать большая часть молодежи
В других местах чаще всего ищут работу
06 сентября 2024, 15:30, ИА Амител
Чем дальше регион от Москвы и Санкт-Петербурга, тем больше молодых людей готовы переехать туда ради работы. К такому выводу пришли исследователи Superjob.
Как пишет РБК, сервис изучил более 8,7 миллиона резюме активных пользователей в возрасте от 18 до 24 лет из всех федеральных округов России. Учитывались только те резюме, в которых была указана готовность к переезду.
Самая высокая готовность к переезду оказалась у жителей Дальневосточного федерального округа – 25% респондентов. Из Москвы готовы переехать только 10% молодых людей.
Из Центрального федерального округа и Санкт-Петербурга готовы уехать 12% молодежи, при этом в Северной столице доля желающих немного ниже – 14 против 16% в ЦФО.
Северо-Западный федеральный округ показал результат в 13%, Приволжский – в среднем 20%.
22% соискателей из Южного федерального округа заявили о готовности к переезду, из Уральского – 19%, из Сибирского – 21%.
15:39:09 06-09-2024
Колониальная политика в отношении регионов дает свои плоды.
15:55:42 06-09-2024
– "Вон из глубинки! Сюда я больше не ездок. Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок! Карету мне, карету!"
17:18:09 06-09-2024
Гость (15:55:42 06-09-2024) – "Вон из глубинки! Сюда я больше не ездок. Бегу, не оглянус... Такси Яндекс вызвать, мусье?
10:22:21 08-09-2024
Кто мог, уже свалил.