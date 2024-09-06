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Назван регион, из которого готова уехать большая часть молодежи

В других местах чаще всего ищут работу

06 сентября 2024, 15:30, ИА Амител

Чемоданы / Фото: pxhere.com/ru/photo/849978
Чемоданы / Фото: pxhere.com/ru/photo/849978

Чем дальше регион от Москвы и Санкт-Петербурга, тем больше молодых людей готовы переехать туда ради работы. К такому выводу пришли исследователи Superjob.

Как пишет РБК, сервис изучил более 8,7 миллиона резюме активных пользователей в возрасте от 18 до 24 лет из всех федеральных округов России. Учитывались только те резюме, в которых была указана готовность к переезду.

Самая высокая готовность к переезду оказалась у жителей Дальневосточного федерального округа – 25% респондентов. Из Москвы готовы переехать только 10% молодых людей.

Из Центрального федерального округа и Санкт-Петербурга готовы уехать 12% молодежи, при этом в Северной столице доля желающих немного ниже – 14 против 16% в ЦФО.

Северо-Западный федеральный округ показал результат в 13%, Приволжский – в среднем 20%.

22% соискателей из Южного федерального округа заявили о готовности к переезду, из Уральского – 19%, из Сибирского – 21%.

Работа

Комментарии 4

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Гость

15:39:09 06-09-2024

Колониальная политика в отношении регионов дает свои плоды.

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Гость

15:55:42 06-09-2024

– "Вон из глубинки! Сюда я больше не ездок. Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок! Карету мне, карету!"

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Musik

17:18:09 06-09-2024

Гость (15:55:42 06-09-2024) – "Вон из глубинки! Сюда я больше не ездок. Бегу, не оглянус... Такси Яндекс вызвать, мусье?

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Гость

10:22:21 08-09-2024

Кто мог, уже свалил.

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