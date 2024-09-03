НОВОСТИЭкономика

На Алтае лишь 10% работников имеют доход выше среднего по стране. Рейтинг регионов

Только в 16 регионах менее 15% работников получают зарплаты выше среднероссийской

03 сентября 2024, 10:40, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Алтайский край оказался на 79-м месте из 85 (еще по четырем новым субъектам России данные отсутствуют) в рейтинге регионов по высоким зарплатам, сообщает РИА Новости.

В исследовании рассмотрена доля работников, получающих зарплату выше среднероссийской с учетом различий в региональных ценах. Так, 32% работников получают более одной средней зарплаты по стране, при этом у 20 регионов результат оказался лучше среднероссийского, а в 16 регионах менее 15% работников зарабатывают выше среднероссийской зарплаты.

Средняя зарплата по стране за 2023 год составила 74,8 тыс. рублей, а во втором квартале 2024 года – 86,5 тыс. рублей.

"В Алтайском крае доля работников с зарплатой выше среднего по стране – 10,6%. А доля работников с зарплатой выше двух средних по стране – 2,4%", – говорится в исследовании.

Соседняя Республика Алтай находится в рейтинге чуть выше – на 76-м месте. Здесь 12,6% работников имеют доход выше среднего по стране, а 3,6% – выше двух средних по стране.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 65,8% работников получают зарплату выше среднероссийской. На втором месте Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (54,2%), на третьем – Магаданская область (53,3%).

Ниже Алтайского края в рейтинге расположились: Карачаево-Черкесская Республика (10,2%), Республика Дагестан (9,7%), Республика Калмыкия (9,5%), Кабардино-Балкарская Республика (8,6%), Чеченская Республика (6,7%) и Республика Ингушетия (6,6%).

Ранее жителям Алтайского края рассказали, через сколько лет их зарплаты превысят 100 тысяч рублей.

Люди за работой / Фото: pxhere.com

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край рейтинги зарплаты

Комментарии 13

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Мусик

10:43:04 03-09-2024

вы, этта, когда уже работать начнете, а?

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ВВП

10:46:01 03-09-2024

Спасибо, жители края теперь видят регионы куда стоит переезжать. Край убыточный, вымирающий, лучше не будет.

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Гость

18:57:07 03-09-2024

ВВП (10:46:01 03-09-2024) Спасибо, жители края теперь видят регионы куда стоит переезж... Страшно, что ничего практически не меняется. Хоть бы когда-нибудь край приподнялся в середину таблицы. Ведь многие люди пашут с утра до ночи, жилы на себе рвут, особенно в селах.

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Гость

10:46:17 03-09-2024

Алтайский край оказался на 79-м месте из 85 (еще по четырем новым субъектам России данные отсутствуют) в рейтинге регионов по высоким зарплатам, сообщает РИА Новости.
Это прорыв или еще только рывок?

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Гость

10:49:34 03-09-2024

Ха-ха, кто они эти богачи? Озвучте.

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гость

10:52:17 03-09-2024

мешки ворочать тяжело...

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Элен без ребят

10:57:59 03-09-2024

ниже нас только республики Кавказа, где многие живут в роскоши (на их вкус, конечно), но никто никогда не работал официально. отличное у нас руководство, ага.

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а?

11:17:57 03-09-2024

по-русски написать слабо?

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Гость

14:30:14 03-09-2024

а? (11:17:57 03-09-2024) по-русски написать слабо?... По-русски, "средняя" зарплата оказалась не средняя. На бумаге средняя зарплата 87 740 руб до налогов, но в реальности только каждый десятый получает столько или выше.

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Гость

11:41:16 03-09-2024

Да давайте наш край с грязью смешаем. Заказная статейка то. Кто то очень хочет нас всех выселить отсюда куда то туда подальше.

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Мусик

11:47:21 03-09-2024

Гость (11:41:16 03-09-2024) Да давайте наш край с грязью смешаем. Заказная статейка то.... дальше только монголия.
но там хоть и редко - но ничего так.

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ВВП

12:07:55 03-09-2024

Гость (11:41:16 03-09-2024) Да давайте наш край с грязью смешаем. Заказная статейка то.... Данные берутся от росстата. Вы думаете росстату наш край "заказали"?))

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Гость

14:44:02 03-09-2024

ВВП (12:07:55 03-09-2024) Данные берутся от росстата. Вы думаете росстату наш край "за... даже отвечать не буду. Просто промолчу

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