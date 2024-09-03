На Алтае лишь 10% работников имеют доход выше среднего по стране. Рейтинг регионов

Только в 16 регионах менее 15% работников получают зарплаты выше среднероссийской

03 сентября 2024, 10:40, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Алтайский край оказался на 79-м месте из 85 (еще по четырем новым субъектам России данные отсутствуют) в рейтинге регионов по высоким зарплатам, сообщает РИА Новости.

В исследовании рассмотрена доля работников, получающих зарплату выше среднероссийской с учетом различий в региональных ценах. Так, 32% работников получают более одной средней зарплаты по стране, при этом у 20 регионов результат оказался лучше среднероссийского, а в 16 регионах менее 15% работников зарабатывают выше среднероссийской зарплаты.



Средняя зарплата по стране за 2023 год составила 74,8 тыс. рублей, а во втором квартале 2024 года – 86,5 тыс. рублей.

"В Алтайском крае доля работников с зарплатой выше среднего по стране – 10,6%. А доля работников с зарплатой выше двух средних по стране – 2,4%", – говорится в исследовании.

Соседняя Республика Алтай находится в рейтинге чуть выше – на 76-м месте. Здесь 12,6% работников имеют доход выше среднего по стране, а 3,6% – выше двух средних по стране.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 65,8% работников получают зарплату выше среднероссийской. На втором месте Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (54,2%), на третьем – Магаданская область (53,3%).

Ниже Алтайского края в рейтинге расположились: Карачаево-Черкесская Республика (10,2%), Республика Дагестан (9,7%), Республика Калмыкия (9,5%), Кабардино-Балкарская Республика (8,6%), Чеченская Республика (6,7%) и Республика Ингушетия (6,6%).

Ранее жителям Алтайского края рассказали, через сколько лет их зарплаты превысят 100 тысяч рублей.