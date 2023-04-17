Назван самый полезный шашлык

Врач рассказала, с чем нельзя сочетать это блюдо

17 апреля 2023, 13:13, ИА Амител

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Наиболее полезным шашлыком является куриный, поскольку такое мясо – самое щадящее для организма, сказала гастроэнтеролог Ольга Листопадова в разговоре с "Лентой.ру".

При готовке блюда врач посоветовала использовать только лук, специи и минеральную воду, отказавшись от добавления уксуса, соусов и маринадов, которые содержат сахар и консерванты. Уже готовый шашлык не рекомендуется сочетать с кетчупом и майонезом – они сделают его ещё жирнее и тяжелее для усвоения. Не стоит также запивать его пивом, газировками и сладкими напитками, поскольку это плохо скажется на слизистой желудка и спровоцирует вздутие.

Специалист добавила, что допустимая порция шашлыка для взрослого – три средних куска в день. При переедании возможны дискомфорт и опоясывающая боль в районе желудка, а также правом и левом подреберьях.