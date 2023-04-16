Медики объяснили, от каких завтраков и ужинов можно растолстеть и никогда не похудеть

Если отсрочить эти приёмы пищи, то снизится скорость обмена веществ и сжигания жира

16 апреля 2023, 06:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Поздние завтраки могут привести к набору лишнего веса из-за особенностей метаболизма человека, рассказала радио Sputnik диетолог Маргарита Королёва.

"Если человек ничего не съел утром, то его организм начнёт экономить энергию, скорость метаболизма весь день будет низкой и появится тенденция к набору массы тела. В этих условиях придётся постараться, чтобы не прибавить в весе за день", - пояснила эксперт.

Она уточнила, что завтракать нужно в первый час после пробуждения - это настроит метаболизм на весь день.

Также вреден для организма и поздний ужин. Об этом "Известиям" рассказала диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

"Во время ночного сна замедляются все процессы - обменные, связанные с кровоснабжением и другие. Соответственно, организму гораздо тяжелее переваривать еду. Пищевой комок не расщепляется до конца, что приводит к процессу брожения", - отметила медик.

Специалист предупредила, что поздние ужины могут привести к повышению уровня инсулина в крови, что, в свою очередь, тормозит выработку мелатонина и соматотропина, который способствует снижению отложения подкожного жира, усилению сгорания жира и увеличению соотношения мышечной массы к жировой.

Лушникова посоветовала употреблять 75-80% калорий утром и днём, а ужин должен составлять не более 20-25% от общей суточной калорийности.