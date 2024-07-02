Назван самый популярный смартфон у россиян

Китайские бренды продолжают завоевывать российский рынок

02 июля 2024, 09:45, ИА Амител

Redmi A2+ / Кадр из видео: YouTube-канал DimaViper Live

Смартфон Redmi A2+ на 64 Гб стал самым популярным в России за первые шесть месяцев 2024 года, пишет iPhones.ru со ссылкой на исследование МТС.

В топ-5 также вошли Realme Note 50 на 64 и 128 Гб и Redmi 12 и 13С на 256 Гб.

Самыми популярными брендами по количеству проданных девайсов стали: Xiaomi/Redmi/POCO (24%), TECNO (14%), Realme (13%), Samsung, INFINIX (по 10%) и Apple (9%). В то же время по объему выручки первое место досталось Apple (33%), а ее айфоны заняли весь топ-5 по этому показателю.

При этом китайские бренды продолжают укреплять позиции: с января по июнь в РФ продали 11,4 млн устройств из КНР на 168 млрд рублей. В сравнении с первым полугодием 2023-го это на 16% больше в штуках и на 21% – в деньгах.

Всего за полгода в России продали 14,1 млн смартфонов на 342 млрд рублей (+10% в штуках и +24% в деньгах), однако темпы роста продаж сократились на 7%. Средняя цена смартфона составила 24,3 тыс. рублей.