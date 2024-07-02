Назван самый популярный смартфон у россиян
Китайские бренды продолжают завоевывать российский рынок
02 июля 2024, 09:45, ИА Амител
Смартфон Redmi A2+ на 64 Гб стал самым популярным в России за первые шесть месяцев 2024 года, пишет iPhones.ru со ссылкой на исследование МТС.
В топ-5 также вошли Realme Note 50 на 64 и 128 Гб и Redmi 12 и 13С на 256 Гб.
Самыми популярными брендами по количеству проданных девайсов стали: Xiaomi/Redmi/POCO (24%), TECNO (14%), Realme (13%), Samsung, INFINIX (по 10%) и Apple (9%). В то же время по объему выручки первое место досталось Apple (33%), а ее айфоны заняли весь топ-5 по этому показателю.
При этом китайские бренды продолжают укреплять позиции: с января по июнь в РФ продали 11,4 млн устройств из КНР на 168 млрд рублей. В сравнении с первым полугодием 2023-го это на 16% больше в штуках и на 21% – в деньгах.
Всего за полгода в России продали 14,1 млн смартфонов на 342 млрд рублей (+10% в штуках и +24% в деньгах), однако темпы роста продаж сократились на 7%. Средняя цена смартфона составила 24,3 тыс. рублей.
10:13:08 02-07-2024
Рэдми дольше чем на год не хватит.
10:48:08 02-07-2024
Гость (10:13:08 02-07-2024) Рэдми дольше чем на год не хватит.... Вот прям точно? 4Х, 5, 7А, Note7, Note8T, Note12, Note12S, Note 13C - все живы, все используются. На первых 4-х только аккумы менял по возрасту. ЧЯДНТ?
11:04:33 02-07-2024
Гость (10:48:08 02-07-2024) Вот прям точно? 4Х, 5, 7А, Note7, Note8T, Note12, Note12S, N... Только один вопрос. Зачем тебе 8 телефонов?
11:22:17 02-07-2024
Гость (11:04:33 02-07-2024) Только один вопрос. Зачем тебе 8 телефонов?... Ну например - старые телефоны дети в школу таскают, чтоб разбить/потерять не жалко. И вообще семья большая, я ж не один всей этой кучей пользуюсь
11:46:05 03-07-2024
Гость (10:13:08 02-07-2024) Рэдми дольше чем на год не хватит.... года четыре ,причём редми 9а,самый можно сказать геудачный
10:33:00 02-07-2024
У меня поко м5s, на 8/256 гб, за 15 тр...
Доволен...
10:46:16 02-07-2024
Уж лучше китайцев брать, чем айфоны. Потому как с денег за айфоны налоги идут в США, с которых финансируется убийство росийских военных. Так что каждый покупатель айфона - косвенный убийца.
12:09:17 02-07-2024
Гость (10:46:16 02-07-2024) Уж лучше китайцев брать, чем айфоны. Потому как с денег за а... О, рабы айфонов минусовать полезли, на святое покусился )))
12:37:02 02-07-2024
У меня Vivo 4 года, без нареканий, очень нравится, покупала за 15000, до этого всегда были Нокиа, не хуже Нокиа по качеству, батарея держит как у нового, использую много.
10:14:31 03-07-2024
А у меня Сиса 5х Sport 2024 года, уже 10 лет хожу, без нареканий работает, очень нравится, покупал за 3999р еще в Евросети, айфоны и рядом не стоят