Павел Дуров рассказал, какой у него смартфон. Этот девайс может позволить себе каждый

Бизнесмен объяснил, почему выбрал столь доступный аппарат

11 июня 2024, 15:45, ИА Амител

Фото из соцсетей Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что последние два года использует в качестве основного смартфона простенький Samsung.

Бизнесмен отметил, что его гаджет стоит 180 долларов. Это около 16 тысяч рублей по текущему курсу.

По его словам, он выбрал эту модель, потому что большинство юзеров заходит в Telegram именно с этого аппарата. Так он хотел понять их пользовательский опыт и использовать знания, чтобы улучшить мессенджер.

Тем не менее Дуров подумывает о покупке нового девайса: из-за сильной жары в Дубае у его Samsung вздулся аккумулятор и выдавил заднюю крышку.

Смартфон Павла Дурова / Фото: Du Rove's Channel / Telegram

В феврале Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что уже десять лет у него лежит "несколько сотен миллионов долларов" на счетах, но при этом он ничего с этой суммой не делает. "У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт", – отмечал бизнесмен.