Павел Дуров рассказал, какой у него смартфон. Этот девайс может позволить себе каждый
Бизнесмен объяснил, почему выбрал столь доступный аппарат
11 июня 2024, 15:45, ИА Амител
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что последние два года использует в качестве основного смартфона простенький Samsung.
Бизнесмен отметил, что его гаджет стоит 180 долларов. Это около 16 тысяч рублей по текущему курсу.
По его словам, он выбрал эту модель, потому что большинство юзеров заходит в Telegram именно с этого аппарата. Так он хотел понять их пользовательский опыт и использовать знания, чтобы улучшить мессенджер.
Тем не менее Дуров подумывает о покупке нового девайса: из-за сильной жары в Дубае у его Samsung вздулся аккумулятор и выдавил заднюю крышку.
В феврале Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что уже десять лет у него лежит "несколько сотен миллионов долларов" на счетах, но при этом он ничего с этой суммой не делает. "У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт", – отмечал бизнесмен.
15:51:26 11-06-2024
И правильно. не трогай. с собой же унесешь в гробу, да?
А мог бы парням подкинуть на дронов и другие расходы, для того, чтобы поддержать РОДИНУ....
А вот так сидеть за бугром, сбежав из родной страны, на сотнях миллионах и хвастаться, что то как то отвращение к нему теперь.
Люди многие чуть ли не последнюю копейку отдают, на помощь для СВО, а вот такие вот сидят и хвастаются впустую.
Тьфу!
17:48:55 11-06-2024
Гость (15:51:26 11-06-2024) И правильно. не трогай. с собой же унесешь в гробу, да?А... Посмотрите как ПМЭФ в Питере прошёл, никто из участников последнюю копейку не тратит.
08:31:33 12-06-2024
Гость (17:48:55 11-06-2024) Посмотрите как ПМЭФ в Питере прошёл, никто из участников пос... Так и контрактов в итоге на 72 лярда зеленых минимум.
08:30:58 12-06-2024
Гость (15:51:26 11-06-2024) И правильно. не трогай. с собой же унесешь в гробу, да?А... Сначала у него отжимают бизнес
Потом угрожают посадить
После выгоняют из страны.
А теперь, оказывается, он этой родине обязан отдать все свои деньги.
Вот так патриотизм головного мозга.
17:08:07 11-06-2024
бла-бла-бла красивая сказка да ложь одна.
тупо понты кидает.
17:46:07 11-06-2024
"Тем не менее Дуров подумывает о покупке нового девайса". Выгодной рассрочки нет?
08:30:36 12-06-2024
Мой девайс стал писать: ваше подключение не защищено. Злоумышленники могут похитить .... amic.ru. А с хрома заходит. Чего такое сделали?