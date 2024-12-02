Назван самый популярный врач среди россиян в 2024 году

Согласно статистике, женщины ходили в больницы чаще мужчин

02 декабря 2024, 16:40, ИА Амител

Врачи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Самым популярным врачом в 2024 году стал гинеколог. Как сообщает Telegram-канал Shot, по статистике, его посещали в два раза чаще, чем других докторов.

По информации канала, женщины в этом году ходили в больницы чаще мужчин, из-за чего спрос на услуги гинекологов вырос. Второе место заняли неврологи, а третье – лор. На четвертом месте – гастроэнтеролог, на пятом – врач УЗИ.

В топ-10 самых востребованных врачей также вошли дерматолог, эндокринолог, уролог, педиатр и детский лор.