Назван самый популярный врач среди россиян в 2024 году
Согласно статистике, женщины ходили в больницы чаще мужчин
02 декабря 2024, 16:40, ИА Амител
Врачи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Самым популярным врачом в 2024 году стал гинеколог. Как сообщает Telegram-канал Shot, по статистике, его посещали в два раза чаще, чем других докторов.
По информации канала, женщины в этом году ходили в больницы чаще мужчин, из-за чего спрос на услуги гинекологов вырос. Второе место заняли неврологи, а третье – лор. На четвертом месте – гастроэнтеролог, на пятом – врач УЗИ.
В топ-10 самых востребованных врачей также вошли дерматолог, эндокринолог, уролог, педиатр и детский лор.
16:45:12 02-12-2024
Я думал, что Мясников