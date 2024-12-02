Онищенко рассказал, как пережить магнитную бурю

Нужно правильно питаться и больше времени проводить на улице

02 декабря 2024, 10:14, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Фото: unsplash.com / NASA

Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с Life.ru дал советы, как легче перенести магнитные бури.

По его словам, в такие дни следует высыпаться, правильно питаться, быть физически активными и не паниковать.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями также необходимо контролировать давление и принимать прописанные лекарства.

Кроме того, нужно проводить больше времени на свежем воздухе. Спрятаться от магнитной бури дома все равно не получится.