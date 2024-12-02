Онищенко рассказал, как пережить магнитную бурю
Нужно правильно питаться и больше времени проводить на улице
02 декабря 2024, 10:14, ИА Амител
Вспышка на Солнце / Фото: unsplash.com / NASA
Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с Life.ru дал советы, как легче перенести магнитные бури.
По его словам, в такие дни следует высыпаться, правильно питаться, быть физически активными и не паниковать.
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями также необходимо контролировать давление и принимать прописанные лекарства.
Кроме того, нужно проводить больше времени на свежем воздухе. Спрятаться от магнитной бури дома все равно не получится.
"Это не солнечные лучи. Поэтому выходите. Но только никакого экстрима, в Олимпиаде не участвуйте", – резюмировал специалист.
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