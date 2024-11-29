Назван опасный для здоровья объем пива в неделю
Однако даже умеренное употребление напитка может обернуться проблемами
29 ноября 2024, 19:45, ИА Амител
Бутылка пива / Фото: Eeshan Garg / unsplash.com
Злоупотребление пивом может привести к ранним симптомам печеночной недостаточности, сообщает Metro.
У мужчин проблемы со здоровьем могут возникнуть при употреблении 5,6 литра пива в неделю на протяжении семи недель, а у женщин – 4,2 литра.
Эксперты также предупреждают, что даже умеренное потребление напитка может вызвать нарушения функции печени и привести к более серьезным заболеваниям, таким как алкогольная жировая болезнь печени, цирроз и алкогольный гепатит.
Ранее гастроэнтеролог и диетолог Александра Ноев рассказала, какое количество безалкогольного пива безопасно для здоровья.
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