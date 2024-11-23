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Назван способ безопасной ходьбы в гололедицу

Эксперты советуют ходить в развалку

23 ноября 2024, 21:45, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В гололедицу нужно ходить вразвалку подобно пингвину, пишет Glasgow Live со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Шотландии.

Эксперты советуют передвигаться по скользкой поверхности с легким наклоном вперед, расслабленными коленями и слегка развернутыми в стороны ступнями. Идти при этом нужно небольшими шагами и наступать на всю подошву.

Такой способ поможет сохранить равновесие, несмотря на его забавный вид для окружающих.

советы эксперта

Комментарии 8

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Кхм...

22:04:16 23-11-2024

Самый безопасный способ ходьбы в гололедицу - ехать на шипованной резине.😆

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Гость

22:56:14 23-11-2024

Кхм... (22:04:16 23-11-2024) Самый безопасный способ ходьбы в гололедицу - ехать на шипов... не факт самый безопасный это ползти по пластунски точно не упадешь.

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Гость

22:31:59 23-11-2024

Или на четвереньках!...

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Гость

16:59:29 24-11-2024

Гость (22:31:59 23-11-2024) Или на четвереньках!...... В квадроберской маске и с хвостом для равновесия

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Гость

00:18:04 24-11-2024

Самый безопасный способ - посыпать годолёд сотрудниками местной администрации, начиная с главы.

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Гость

04:43:18 24-11-2024

Лучше не ходить, а ползать. В противогазе и бронежелете до боижайшего бомбоубежища😛
Ps: дожились😳

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Гость

16:46:17 24-11-2024

Когда работает администрация города и районов и улицы очищены и посыпаны-в таких советах нет необходимости..
Но это не про наш город и в частности Ленинский район. администрация просто забила на жителей! Хотите ходите как пингвины- хотите по пластунски- это ваше дело. И ничего не меняется из года в год, из зимы в зиму...Нет, скорее только хуже становится- хоть пиши, хоть не пиши- хоть завозмукщайся- ведь барнаульцы ничего не решают. И наше мнение ни на что не влияет. Не помню таких времен...

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Гость

16:59:46 24-11-2024

Не выходи на улицу, не совершай ошибки.

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