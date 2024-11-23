Назван способ безопасной ходьбы в гололедицу
Эксперты советуют ходить в развалку
23 ноября 2024, 21:45, ИА Амител
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В гололедицу нужно ходить вразвалку подобно пингвину, пишет Glasgow Live со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Шотландии.
Эксперты советуют передвигаться по скользкой поверхности с легким наклоном вперед, расслабленными коленями и слегка развернутыми в стороны ступнями. Идти при этом нужно небольшими шагами и наступать на всю подошву.
Такой способ поможет сохранить равновесие, несмотря на его забавный вид для окружающих.
22:04:16 23-11-2024
Самый безопасный способ ходьбы в гололедицу - ехать на шипованной резине.😆
22:56:14 23-11-2024
Кхм... (22:04:16 23-11-2024) Самый безопасный способ ходьбы в гололедицу - ехать на шипов... не факт самый безопасный это ползти по пластунски точно не упадешь.
22:31:59 23-11-2024
Или на четвереньках!...
16:59:29 24-11-2024
Гость (22:31:59 23-11-2024) Или на четвереньках!...... В квадроберской маске и с хвостом для равновесия
00:18:04 24-11-2024
Самый безопасный способ - посыпать годолёд сотрудниками местной администрации, начиная с главы.
04:43:18 24-11-2024
Лучше не ходить, а ползать. В противогазе и бронежелете до боижайшего бомбоубежища😛
Ps: дожились😳
16:46:17 24-11-2024
Когда работает администрация города и районов и улицы очищены и посыпаны-в таких советах нет необходимости..
Но это не про наш город и в частности Ленинский район. администрация просто забила на жителей! Хотите ходите как пингвины- хотите по пластунски- это ваше дело. И ничего не меняется из года в год, из зимы в зиму...Нет, скорее только хуже становится- хоть пиши, хоть не пиши- хоть завозмукщайся- ведь барнаульцы ничего не решают. И наше мнение ни на что не влияет. Не помню таких времен...
16:59:46 24-11-2024
Не выходи на улицу, не совершай ошибки.