Назван способ безопасной ходьбы в гололедицу

Эксперты советуют ходить в развалку

23 ноября 2024, 21:45, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В гололедицу нужно ходить вразвалку подобно пингвину, пишет Glasgow Live со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Шотландии.

Эксперты советуют передвигаться по скользкой поверхности с легким наклоном вперед, расслабленными коленями и слегка развернутыми в стороны ступнями. Идти при этом нужно небольшими шагами и наступать на всю подошву.

Такой способ поможет сохранить равновесие, несмотря на его забавный вид для окружающих.