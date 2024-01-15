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Назван способ, как Украина может получить 300 млрд долларов вместо активов РФ

Reuters предложило разместить Киеву репарационные облигации

15 января 2024, 16:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Украина могла бы получить 300 миллиардов долларов вместо замороженных на Западе российских активов, выпуская репарационные облигации. Как сообщает телеканал "360", такой способ в своей статье назвало агентство Reuters.

По мнению авторов, Киев мог бы продавать облигации, которые бы обеспечивались будущими исками к Москве о возмещении ущерба. Такой механизм может быть запасным планом, поскольку поможет обойти проблемы, возникающие при прямой передаче российских активов Украине.

Приобретать ценные бумаги могут западные правительства. Они окупятся, если Россия компенсирует ущерб Украине. Поскольку Россия, скорее всего, не станет добровольно выплачивать средства, то наиболее вероятным источником возмещения будут замороженные активы.

Однако агентство признает, что такие активы являются крайне рискованными. По этой причине покупатели могут попросить большую скидку и Украина не получит "ничего похожего на полные 300 млрд долларов".

Политика украина

Комментарии 5

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Гость

17:20:37 15-01-2024

будущими исками к Москве о возмещении ущерба --- интересный вариант

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Гость

10:45:19 16-01-2024

Гость (17:20:37 15-01-2024) будущими исками к Москве о возмещении ущерба --- интересный ... Пошлют их лесом с этими облигациями. Дураков нет.

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Гость

19:32:13 15-01-2024

Получит или не получит "404" 300 млрд от победителя ) Вот в чём вопрос информационного агентства )

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Гость

19:46:39 15-01-2024

Мутная схема, которая ничего не решает. Они бы и рады эти деньги напрямую забрать, но так они сами себя подставят - во всем мире увидят последствия хранения средств в долларах и особенно на Западе.

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Гость

08:04:42 16-01-2024

Так то они их давно уже получили, им Запад за 2 года примерно столько уже и дал. Но они хотят еще столько же, а Запад больше давать уже не сильно хочет, а эти хотел бы себе оставить. Но складывается так, что придется дать. А потом еще. А потом или плакать, что влетели или радоваться и делить трофеи. Или сидеть на ядерном пепелище и думать, а настолько ли мы любили Бандеру

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