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Медведев рассказал, какие последствия ждут Лондон при размещении войск на Украине

Также политик предложил подумать, каким образом бы отреагировал Запад, если бы делегация из Лондона попала под обстрел кассетными снарядами в центре Киева

12 января 2024, 20:55, ИА Амител

Фото: vk.com/dm
Фото: vk.com/dm

Размещение Великобританией военного контингента на Украине станет объявлением войны России. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Напомним, что ранее в Киев приехал британский премьер-министр Риши Сунак. В соцсетях он написал, что поддержка Украины со стороны Лондона не ослабнет. Кроме того, Даунинг-стрит заявил, что в новом финансовом году Киев получит военную помощь на 2,5 млрд фунтов стерлингов. Кроме того, пообещали и "историческое" соглашение в области безопасности.

"Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране", – написал Медведев.Также политик предложил подумать, каким образом бы отреагировал Запад, если бы делегация из Лондона попала под обстрел кассетными снарядами, как это произошло в Белгороде в конце 2023 года.

Дмитрий Медведев Политика украина Великобритания

Комментарии 6

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Сергей

08:57:14 13-01-2024

😄

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гость

10:23:55 13-01-2024

Насмешил,сколько раз обстреливали Киев и какие значимые объекты уничтожены на его территории?

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Гость

10:48:51 13-01-2024

Что думать-то?Шарахнуть по Киеву кассетными бомбами пока там этот кунак находится.Те ведь шарахают по нашим городам,убивая гражданских лиц.А англичане их снабжают.А так одни разговоры.

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Гость

11:41:58 13-01-2024

Гость (10:48:51 13-01-2024) Что думать-то?Шарахнуть по Киеву кассетными бомбами пока там... Не делай того, что не желаешь себе.

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Гость

13:13:24 13-01-2024

пока какого нибудь высокопоставленного англичанина жестоко не убить все так и будет. Чмом будут звать отстойным и делать свое грязное дело у нас под носом

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Гость

22:07:08 13-01-2024

Читаем Будапештский меморандум, размещённый на официальном сайте министерства иностранных дел России: " 5. 2.Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций."

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