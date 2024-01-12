Медведев рассказал, какие последствия ждут Лондон при размещении войск на Украине
Также политик предложил подумать, каким образом бы отреагировал Запад, если бы делегация из Лондона попала под обстрел кассетными снарядами в центре Киева
12 января 2024, 20:55, ИА Амител
Размещение Великобританией военного контингента на Украине станет объявлением войны России. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Напомним, что ранее в Киев приехал британский премьер-министр Риши Сунак. В соцсетях он написал, что поддержка Украины со стороны Лондона не ослабнет. Кроме того, Даунинг-стрит заявил, что в новом финансовом году Киев получит военную помощь на 2,5 млрд фунтов стерлингов. Кроме того, пообещали и "историческое" соглашение в области безопасности.
"Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране", – написал Медведев.Также политик предложил подумать, каким образом бы отреагировал Запад, если бы делегация из Лондона попала под обстрел кассетными снарядами, как это произошло в Белгороде в конце 2023 года.
08:57:14 13-01-2024
😄
10:23:55 13-01-2024
Насмешил,сколько раз обстреливали Киев и какие значимые объекты уничтожены на его территории?
10:48:51 13-01-2024
Что думать-то?Шарахнуть по Киеву кассетными бомбами пока там этот кунак находится.Те ведь шарахают по нашим городам,убивая гражданских лиц.А англичане их снабжают.А так одни разговоры.
11:41:58 13-01-2024
Гость (10:48:51 13-01-2024) Что думать-то?Шарахнуть по Киеву кассетными бомбами пока там... Не делай того, что не желаешь себе.
13:13:24 13-01-2024
пока какого нибудь высокопоставленного англичанина жестоко не убить все так и будет. Чмом будут звать отстойным и делать свое грязное дело у нас под носом
22:07:08 13-01-2024
Читаем Будапештский меморандум, размещённый на официальном сайте министерства иностранных дел России: " 5. 2.Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций."