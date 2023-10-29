Назван способ обезопасить себя от тромбозов

Главный компонент в питании – достаточное количество воды

29 октября 2023, 13:02, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-гериатр, профессор РНИМУ им. Пирогова Надежда Рунихина рассказала о том, как защитить свой организм от тромбозов. Об этом сообщает "АиФ".

По словам специалиста, самый главный продукт в рационе, который влияет на профилактику тромбозов, – достаточное количество воды. При этом некоторые люди в возрасте, как отметила Рунихина, специально ограничивают прием воды из-за проблем с мочеиспусканием.

Также врач порекомендовала употреблять продукты, которые способствуют профилактике тромбозов. Среди них овощи, фрукты, зелень, цельнозерновые каши, рыба и морепродукты.