Назван способ определить риск деменции по внешности
По словам врача, люди, выглядящие старше своего возраста, больше подвержены когнитивным расстройствам
14 декабря 2024, 12:25, ИА Амител
Врач-невролог и гериатр Валерий Новоселов прокомментировал исследование китайских ученых, установивших связь между быстрым старением лица и риском деменции.
В беседе с "Вечерней Москвой" он подтвердил, что люди, выглядящие старше своего возраста, подвержены большему риску когнитивных расстройств. Новоселов отметил, что у таких людей быстрее стареют не только внешность, но и мозг.
Специалист также указал, что синдром ускоренного старения может наблюдаться у людей с тяжелыми заболеваниями, такими как рак, ожирение, метаболический синдром и диабет второго типа, у которых риск деменции также повышен.
16:14:30 14-12-2024
Свекор выглядел молодо для своих лет, бегал как молодой, но инсульт сделал свое дело в одночасье. Хватит писать всякий бред. Никто! не застрахован.
19:22:51 14-12-2024
Гость (16:14:30 14-12-2024) Свекор выглядел молодо для своих лет, бегал как молодой, но ... Причем здесь инсульт, здесь речь идёт о деменции, вы их не отличаете или читаете книгу видите фигу.
02:01:32 15-12-2024
Гость (19:22:51 14-12-2024) Причем здесь инсульт, здесь речь идёт о деменции, вы их не о... Не в курсе о сосудистой деменции? Дай бог не узнать.
19:17:26 15-12-2024
Гость (02:01:32 15-12-2024) Не в курсе о сосудистой деменции? Дай бог не узнать.... а у вас началось уже? статью то почитайте
02:05:03 15-12-2024
Гость (19:22:51 14-12-2024) Причем здесь инсульт, здесь речь идёт о деменции, вы их не о... Самая распространённая- сосудистая деменция.
01:48:55 16-12-2024
Старость не радость.