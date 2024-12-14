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Назван способ определить риск деменции по внешности

По словам врача, люди, выглядящие старше своего возраста, больше подвержены когнитивным расстройствам

14 декабря 2024, 12:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/1143377
Фото: pxhere.com/ru/photo/1143377

Врач-невролог и гериатр Валерий Новоселов прокомментировал исследование китайских ученых, установивших связь между быстрым старением лица и риском деменции.

В беседе с "Вечерней Москвой" он подтвердил, что люди, выглядящие старше своего возраста, подвержены большему риску когнитивных расстройств. Новоселов отметил, что у таких людей быстрее стареют не только внешность, но и мозг.

Специалист также указал, что синдром ускоренного старения может наблюдаться у людей с тяжелыми заболеваниями, такими как рак, ожирение, метаболический синдром и диабет второго типа, у которых риск деменции также повышен.

Здоровье

Комментарии 6

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Гость

16:14:30 14-12-2024

Свекор выглядел молодо для своих лет, бегал как молодой, но инсульт сделал свое дело в одночасье. Хватит писать всякий бред. Никто! не застрахован.

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Гость

19:22:51 14-12-2024

Гость (16:14:30 14-12-2024) Свекор выглядел молодо для своих лет, бегал как молодой, но ... Причем здесь инсульт, здесь речь идёт о деменции, вы их не отличаете или читаете книгу видите фигу.

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Гость

02:01:32 15-12-2024

Гость (19:22:51 14-12-2024) Причем здесь инсульт, здесь речь идёт о деменции, вы их не о... Не в курсе о сосудистой деменции? Дай бог не узнать.

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Гость

19:17:26 15-12-2024

Гость (02:01:32 15-12-2024) Не в курсе о сосудистой деменции? Дай бог не узнать.... а у вас началось уже? статью то почитайте

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Гость

02:05:03 15-12-2024

Гость (19:22:51 14-12-2024) Причем здесь инсульт, здесь речь идёт о деменции, вы их не о... Самая распространённая- сосудистая деменция.

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Александр

01:48:55 16-12-2024

Старость не радость.

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