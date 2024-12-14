Назван способ определить риск деменции по внешности

По словам врача, люди, выглядящие старше своего возраста, больше подвержены когнитивным расстройствам

14 декабря 2024, 12:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/1143377

Врач-невролог и гериатр Валерий Новоселов прокомментировал исследование китайских ученых, установивших связь между быстрым старением лица и риском деменции.

В беседе с "Вечерней Москвой" он подтвердил, что люди, выглядящие старше своего возраста, подвержены большему риску когнитивных расстройств. Новоселов отметил, что у таких людей быстрее стареют не только внешность, но и мозг.

Специалист также указал, что синдром ускоренного старения может наблюдаться у людей с тяжелыми заболеваниями, такими как рак, ожирение, метаболический синдром и диабет второго типа, у которых риск деменции также повышен.