Ученые из Тайваня заявили, что привычка отсыпаться в выходные снижает риск деменции

Исследователи полагают, что дополнительный сон может уменьшать воспаление и укреплять нейронные связи в мозгу

22 октября 2024, 14:20, ИА Амител

Женщина спит / Фото: Greg Pappas / unsplash.com

Ученые из Национального университетского госпиталя Тайваня в Тайбэе выяснили, что дополнительный сон в выходные снижает риск деменции, пишет "Лента.ру".

Двухлетнее исследование более чем 200 участников старше 64 лет показало, что те, кто отсыпался в нерабочие дни, имели на 74% меньший риск ухудшения когнитивных функций по сравнению с теми, кто этого не делал.

На основе этих данных ученые предположили, что дополнительный сон может уменьшать воспаление и укреплять нейронные связи в мозгу.