Ученые из Тайваня заявили, что привычка отсыпаться в выходные снижает риск деменции
Исследователи полагают, что дополнительный сон может уменьшать воспаление и укреплять нейронные связи в мозгу
22 октября 2024, 14:20, ИА Амител
Женщина спит / Фото: Greg Pappas / unsplash.com
Ученые из Национального университетского госпиталя Тайваня в Тайбэе выяснили, что дополнительный сон в выходные снижает риск деменции, пишет "Лента.ру".
Двухлетнее исследование более чем 200 участников старше 64 лет показало, что те, кто отсыпался в нерабочие дни, имели на 74% меньший риск ухудшения когнитивных функций по сравнению с теми, кто этого не делал.
На основе этих данных ученые предположили, что дополнительный сон может уменьшать воспаление и укреплять нейронные связи в мозгу.
14:26:14 22-10-2024
это было и без ученых понятно, не поспи ка нормально даже неделю и все функции сыпятся, к бабке не надо ходить