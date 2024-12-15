Назван важный документ, который станет дороже с 1 января
Профессор рассказала о подорожании выписок из ЕГРН
15 декабря 2024, 13:45, ИА Амител
Российские деньги / Фото: amic.ru
Стоимость выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) увеличится с 1 января. Об этом "Прайм" сообщила профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
Подорожание связано с тем, что с 2025 года в силу вступает новый приказ Росреестра, который регулирует размеры платы за предоставление информации из реестра.
Согласно документу, стоимость выписок в бумажном и электронном виде увеличится в два раза. Подорожают следующие виды выписок из ЕГРН:
- об объекте недвижимости;
- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
- о стоимости кадастрового плана территории;
- выписки о зонах с особыми условиями использования территорий, территориальной зоне, публичном сервитуте, территории объекта культурного наследия;
- копии межевого плана, акта согласования местоположения границ земельных участков, содержащегося в межевом плане, технического плана, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
"Увеличение стоимости затронет не только тех, кто получает выписки для личных нужд, но и тех, кто планирует строительство", – добавила Финогенова.
14:09:14 15-12-2024
ни за что...
14:49:13 15-12-2024
Петр (14:09:14 15-12-2024) ни за что......
Больше того, гигантский оборот средств в этой сфере разгоняет инфляцию и коррупцию.
16:24:35 15-12-2024
сначала лишили население бумажных СВИДЕТЕЛЬСТВ о праве собственности недвижимостью!
заменили их выписками из реестра! которые действительны сколько то там дней...!
теперь поднимают стоимость самих этих выписок!!!?
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Воистину нас ведут к - у меня ничего нет и счастлив...!?
доиграются!
18:13:37 15-12-2024
С каждым повышением дешевеет наш труд, ура!
20:32:15 15-12-2024
Надо вернуть СВИДЕТЕЛЬСТВА о собственной недвижимости. у
У человека практически нет на руках документа, который подтверждает право его на недвижимость.Всё остается где-то, что недопустимо в период нечестности многих людей. Не должно быть, чтоб человек остался без государственной бумаги.
21:45:04 15-12-2024
Горожанин. (20:32:15 15-12-2024) Надо вернуть СВИДЕТЕЛЬСТВА о собственной недвижимости. у... Они к этому вели вели...!
А вы тут БАЦ!? И все отменить...!?
Не для этого всё это внедрялось!...
Ещё сюда вспомните закон об эвакуации... и инструкции о массовых захоронениях в мирное и военное время....