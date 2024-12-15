Назван важный документ, который станет дороже с 1 января

Профессор рассказала о подорожании выписок из ЕГРН

15 декабря 2024, 13:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Стоимость выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) увеличится с 1 января. Об этом "Прайм" сообщила профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Подорожание связано с тем, что с 2025 года в силу вступает новый приказ Росреестра, который регулирует размеры платы за предоставление информации из реестра.

Согласно документу, стоимость выписок в бумажном и электронном виде увеличится в два раза. Подорожают следующие виды выписок из ЕГРН:

об объекте недвижимости;

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

о стоимости кадастрового плана территории;

выписки о зонах с особыми условиями использования территорий, территориальной зоне, публичном сервитуте, территории объекта культурного наследия;

копии межевого плана, акта согласования местоположения границ земельных участков, содержащегося в межевом плане, технического плана, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.