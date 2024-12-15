Оформить субсидии на оплату ЖКХ станет сложнее, рассказал эксперт
"Госуслуги" начнут требовать электронную подпись
15 декабря 2024, 11:05, ИА Амител
С 25 декабря для оформления субсидий на оплату услуг ЖКХ через портал "Госуслуги" потребуется электронная подпись. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Если заявитель предоставит неполный комплект документов, его заявку могут приостановить на десять рабочих дней.
"Это сделано для повышения безопасности процесса и минимизации ошибок", – сообщил эксперт.
Кроме того, с сентября вступили в силу новые правила, которые обязывают соцслужбы учитывать данные о платежах за ЖКУ за последние три года.
"При наличии подтвержденной судом задолженности в предоставлении субсидий могут отказать", – отметил Бондарь.
Право на субсидии имеют собственники или арендаторы жилья с постоянной регистрацией, если расходы на ЖКУ превышают установленные в регионе проценты от дохода семьи. Например, в Москве это 10%, а в Санкт-Петербурге – 14%.
Ужесточение правил связано с ростом мошенничества в этой сфере, включая подделку документов и сокрытие доходов.
"Общие объемы мошенничества оцениваются в миллионы рублей ежегодно", – добавил эксперт.
11:48:21 15-12-2024
И какой процент у нас? Не все могут знать...
14:38:48 15-12-2024
Гость (11:48:21 15-12-2024) И какой процент у нас? Не все могут знать......
Было 22%. Мы же самый богатый регион. Это в бедных 10 и 14%
12:24:47 15-12-2024
Научитесь хранить для начала данные, потом запрашивайте подпись.
17:59:46 15-12-2024
Хожу ногами в МФЦ. Ничего не усложнилось и не изменилось.
08:01:11 16-12-2024
эта подпись 2 тысячи стоит.. ну нафиг - все будут по старинке пешком в МФЦ
09:50:26 16-12-2024
Т.е через госуслуги действуют мошенники, именно это сказали и утверждают.....эксперты
10:45:43 16-12-2024
Сделайте нормальные тарифы, а не субсидии давайте