НОВОСТИОбщество

Оформить субсидии на оплату ЖКХ станет сложнее, рассказал эксперт

"Госуслуги" начнут требовать электронную подпись

15 декабря 2024, 11:05, ИА Амител

Российские деньги. Рубль / Фото: amic.ru
Российские деньги. Рубль / Фото: amic.ru

С 25 декабря для оформления субсидий на оплату услуг ЖКХ через портал "Госуслуги" потребуется электронная подпись. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Если заявитель предоставит неполный комплект документов, его заявку могут приостановить на десять рабочих дней.

"Это сделано для повышения безопасности процесса и минимизации ошибок", – сообщил эксперт.

Кроме того, с сентября вступили в силу новые правила, которые обязывают соцслужбы учитывать данные о платежах за ЖКУ за последние три года.

"При наличии подтвержденной судом задолженности в предоставлении субсидий могут отказать", – отметил Бондарь.

Право на субсидии имеют собственники или арендаторы жилья с постоянной регистрацией, если расходы на ЖКУ превышают установленные в регионе проценты от дохода семьи. Например, в Москве это 10%, а в Санкт-Петербурге – 14%.

Ужесточение правил связано с ростом мошенничества в этой сфере, включая подделку документов и сокрытие доходов.

"Общие объемы мошенничества оцениваются в миллионы рублей ежегодно", – добавил эксперт.

Квитанция на оплату ЖКХ /Фото: amic.ru

На сколько в Алтайском крае вырастут тарифы ЖКХ в 2025 году?

Тарифы вновь повысят с 1 июля 2025 года. Рассказываем, в каком случае можно уменьшить расходы на "коммуналку"
НОВОСТИОбщество
ЖКХ Россия Льготы

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

11:48:21 15-12-2024

И какой процент у нас? Не все могут знать...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:38:48 15-12-2024

Гость (11:48:21 15-12-2024) И какой процент у нас? Не все могут знать......
Было 22%. Мы же самый богатый регион. Это в бедных 10 и 14%

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:24:47 15-12-2024

Научитесь хранить для начала данные, потом запрашивайте подпись.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

17:59:46 15-12-2024

Хожу ногами в МФЦ. Ничего не усложнилось и не изменилось.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:01:11 16-12-2024

эта подпись 2 тысячи стоит.. ну нафиг - все будут по старинке пешком в МФЦ

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:26 16-12-2024

Т.е через госуслуги действуют мошенники, именно это сказали и утверждают.....эксперты

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:45:43 16-12-2024

Сделайте нормальные тарифы, а не субсидии давайте

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров