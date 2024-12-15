"Госуслуги" начнут требовать электронную подпись

15 декабря 2024, 11:05, ИА Амител

Российские деньги. Рубль / Фото: amic.ru

С 25 декабря для оформления субсидий на оплату услуг ЖКХ через портал "Госуслуги" потребуется электронная подпись. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Если заявитель предоставит неполный комплект документов, его заявку могут приостановить на десять рабочих дней.

"Это сделано для повышения безопасности процесса и минимизации ошибок", – сообщил эксперт.

Кроме того, с сентября вступили в силу новые правила, которые обязывают соцслужбы учитывать данные о платежах за ЖКУ за последние три года.

"При наличии подтвержденной судом задолженности в предоставлении субсидий могут отказать", – отметил Бондарь.

Право на субсидии имеют собственники или арендаторы жилья с постоянной регистрацией, если расходы на ЖКУ превышают установленные в регионе проценты от дохода семьи. Например, в Москве это 10%, а в Санкт-Петербурге – 14%.

Ужесточение правил связано с ростом мошенничества в этой сфере, включая подделку документов и сокрытие доходов.