Назван возраст, в котором нужно полностью отказаться от алкоголя
Невролог Ричард Рестак утверждает, что при употреблении спиртного возрастает риск деменции
14 ноября 2024, 12:33, ИА Амител
Употребление алкоголя после 65 лет ускоряет возрастные изменения в нервных клетках мозга и повышает риск деменции, сообщил изданию Daily Mail невролог Ричард Рестак.
Он отметил, что риск деменции возрастает в пять раз после 65 лет и продолжает увеличиваться каждые пять лет. Даже небольшие дозы спиртного могут спровоцировать развитие заболевания, поскольку алкоголь токсичен для нервных клеток, отвечающих за память и обучение.
Также чрезмерное употребление спиртного может вызывать синдром Вернике-Корсакова, при котором люди не могут вспомнить многие события из прошлого и не способны усваивать новую информацию.
12:42:41 14-11-2024
Старался, назло сартрапам дожил до пенсии, и не пить?! Да счас!
13:14:06 14-11-2024
Гость (12:42:41 14-11-2024) Старался, назло сартрапам дожил до пенсии, и не пить?! Да сч... сатрапам
16:27:12 14-11-2024
Гость (13:14:06 14-11-2024) сатрапам...
стартапам
12:46:34 14-11-2024
если доживу, то точно откажусь. Просто пенсия маленькая будет....
13:40:29 14-11-2024
Шинник (12:46:34 14-11-2024) если доживу, то точно откажусь. Просто пенсия маленькая буде... Копи на аппарат волшебный
16:38:25 14-11-2024
Мне 62. Последние несколько лет замечаю, что удовольствия от алкоголя не получаю вовсе- эффект абсолютно иной стал. И да- башка реально варит хуже после него. Привычка осталась , сформированная десятилетиями. Поэтому, совсем отказаться-сложно. Но потихоньку откажусь- 100 пудов. Если доживу)