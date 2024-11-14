Назван возраст, в котором нужно полностью отказаться от алкоголя

Невролог Ричард Рестак утверждает, что при употреблении спиртного возрастает риск деменции

14 ноября 2024, 12:33, ИА Амител

Бутылка / Фото: Eeshan Garg / unsplash.com

Употребление алкоголя после 65 лет ускоряет возрастные изменения в нервных клетках мозга и повышает риск деменции, сообщил изданию Daily Mail невролог Ричард Рестак.

Он отметил, что риск деменции возрастает в пять раз после 65 лет и продолжает увеличиваться каждые пять лет. Даже небольшие дозы спиртного могут спровоцировать развитие заболевания, поскольку алкоголь токсичен для нервных клеток, отвечающих за память и обучение.

Также чрезмерное употребление спиртного может вызывать синдром Вернике-Корсакова, при котором люди не могут вспомнить многие события из прошлого и не способны усваивать новую информацию.