Врач посоветовала мужчинам есть лимоны ради эрекции и здоровья простаты

Полезен этот фрукт и для других систем организма

12 ноября 2024, 08:46, ИА Амител

Лимоны / Фото: Kelly Sikkema / unsplash.com

Лимон полезен для мужского здоровья, сообщила в своем телеграм-канале эндокринолог Екатерина Янг.

По ее словам, в этом фрукте много витамина С, который укрепляет иммунитет и помогает бороться с инфекциями.

Также лимон улучшает кровообращение и укрепляет стенки сосудов, что полезно для сердца и эрекции. А благодаря антиоксидантам он еще и защищает простату от воспалений.

Кроме того, кислота в составе лимона способствует выведению лишнего кальция, снижая риск камней в почках, а его сок улучшает пищеварение и усвоение витаминов.

Также лимон может помочь поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что важно для предотвращения диабета.