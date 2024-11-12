Врач посоветовала мужчинам есть лимоны ради эрекции и здоровья простаты
Полезен этот фрукт и для других систем организма
12 ноября 2024, 08:46, ИА Амител
Лимон полезен для мужского здоровья, сообщила в своем телеграм-канале эндокринолог Екатерина Янг.
По ее словам, в этом фрукте много витамина С, который укрепляет иммунитет и помогает бороться с инфекциями.
Также лимон улучшает кровообращение и укрепляет стенки сосудов, что полезно для сердца и эрекции. А благодаря антиоксидантам он еще и защищает простату от воспалений.
Кроме того, кислота в составе лимона способствует выведению лишнего кальция, снижая риск камней в почках, а его сок улучшает пищеварение и усвоение витаминов.
Также лимон может помочь поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что важно для предотвращения диабета.
09:29:50 12-11-2024
Ради здоровья простаты надо есть тыквенные семечки и выпивать перед применением простаты 70 мл. хереса. Это план работает, проверено.
09:59:51 12-11-2024
Лимон для страдающих ЖКТ это " тунель" на осложнения.
10:23:58 12-11-2024
Все кинулись....
10:40:34 12-11-2024
лимоны подорожают?
10:41:16 12-11-2024
Че там лимоны подешевели?
11:28:56 12-11-2024
От нас скрывают полезные свойства подорожника!
Не верьте лимонотерапии, переходите на подножный корм! Отращивайте кишечник.
12:09:58 12-11-2024
кладу лопух в трусы, эффект как от двух лимонов
13:15:20 12-11-2024
Гость (12:09:58 12-11-2024) кладу лопух в трусы, эффект как от двух лимонов... Уточните - вы женщина? Это важно.
14:39:12 12-11-2024
Про "пользу" витамина С имею сообщить следующее- всё это враньё, про иммунитет и тому подобное, всего должно быть в меру, и, при этом, в цитрусовых искомого витамина меньше, чем в обычной квашеной капусте (настоящей, а не из Марии Ра).
Ув. Редакцыйа! Гоните в шею всех этих бродячих астрологов, нутрициологов, авитологов, бровистов и прочую ненаучную нечисть. Пусть идут работать на завод, а ещё лучше- в животноводство, на участок навозоудаления.
08:11:01 13-11-2024
Гость (14:39:12 12-11-2024) Про "пользу" витамина С имею сообщить следующее- всё это вра... А вас надо клонировать, да.
12:37:55 14-11-2024
Musik (08:11:01 13-11-2024) А вас надо клонировать, да. ... Нас- да. И памятник при жизни не помешает.
12:41:59 14-11-2024
а я вот про это слышал что не лимоны надо есть - браконьеры для этого убивают тигров и медведей варварски - пиписьки их сушеные якобы невиданную силу мужскую придают