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Врач посоветовала мужчинам есть лимоны ради эрекции и здоровья простаты

Полезен этот фрукт и для других систем организма

12 ноября 2024, 08:46, ИА Амител

Лимоны / Фото: Kelly Sikkema / unsplash.com
Лимоны / Фото: Kelly Sikkema / unsplash.com

Лимон полезен для мужского здоровья, сообщила в своем телеграм-канале эндокринолог Екатерина Янг. 

По ее словам, в этом фрукте много витамина С, который укрепляет иммунитет и помогает бороться с инфекциями.

Также лимон улучшает кровообращение и укрепляет стенки сосудов, что полезно для сердца и эрекции. А благодаря антиоксидантам он еще и защищает простату от воспалений.

Кроме того, кислота в составе лимона способствует выведению лишнего кальция, снижая риск камней в почках, а его сок улучшает пищеварение и усвоение витаминов.

Также лимон может помочь поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что важно для предотвращения диабета.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 12

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Гость

09:29:50 12-11-2024

Ради здоровья простаты надо есть тыквенные семечки и выпивать перед применением простаты 70 мл. хереса. Это план работает, проверено.

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гость

09:59:51 12-11-2024

Лимон для страдающих ЖКТ это " тунель" на осложнения.

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Леня

10:23:58 12-11-2024

Все кинулись....

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Гость

10:40:34 12-11-2024

лимоны подорожают?

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Гость

10:41:16 12-11-2024

Че там лимоны подешевели?

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Musik

11:28:56 12-11-2024

От нас скрывают полезные свойства подорожника!
Не верьте лимонотерапии, переходите на подножный корм! Отращивайте кишечник.

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Гость

12:09:58 12-11-2024

кладу лопух в трусы, эффект как от двух лимонов

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Musik

13:15:20 12-11-2024

Гость (12:09:58 12-11-2024) кладу лопух в трусы, эффект как от двух лимонов... Уточните - вы женщина? Это важно.

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Гость

14:39:12 12-11-2024

Про "пользу" витамина С имею сообщить следующее- всё это враньё, про иммунитет и тому подобное, всего должно быть в меру, и, при этом, в цитрусовых искомого витамина меньше, чем в обычной квашеной капусте (настоящей, а не из Марии Ра).

Ув. Редакцыйа! Гоните в шею всех этих бродячих астрологов, нутрициологов, авитологов, бровистов и прочую ненаучную нечисть. Пусть идут работать на завод, а ещё лучше- в животноводство, на участок навозоудаления.

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Musik

08:11:01 13-11-2024

Гость (14:39:12 12-11-2024) Про "пользу" витамина С имею сообщить следующее- всё это вра... А вас надо клонировать, да.

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Гость

12:37:55 14-11-2024

Musik (08:11:01 13-11-2024) А вас надо клонировать, да. ... Нас- да. И памятник при жизни не помешает.

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Гость

12:41:59 14-11-2024

а я вот про это слышал что не лимоны надо есть - браконьеры для этого убивают тигров и медведей варварски - пиписьки их сушеные якобы невиданную силу мужскую придают

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